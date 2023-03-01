Могильник радиоактивных отходов построят в Беларуси

В Беларуси собираются ввести в работу первую очередь республиканского пункта хранения отработанных радиоактивных отходов до 2030 года, об этом сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, пишет «Спутник». Место размещения новой «зоны отчуждения» не раскрывается.

По словам чиновника, создание предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» вызвано тем, что в стране нужно формировать систему долговременного хранения и захоронения радиоактивных отходов.

По словам Каранкевича, радиоактивные отходы используются не только на БелАЭС, но и в других сферах. Он не уточнил в каких сферах. По этой причине якобы Беларуси понадобился «пункт хранения радиоактивных отходов».

Напомним, что ранее власти гарантировали, что ядерного могильника в Беларуси никогда не будет.