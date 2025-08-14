В Витебске задержан мужчина, укравший 12 бутылок элитного алкоголя на 3 тысячи рублей

В Витебске сотрудники милиции задержали 37-летнего жителя города, которого подозревают в дерзкой краже дорогостоящего алкоголя. Добычей злоумышленника стали 12 бутылок элитных напитков общей стоимостью около 3 тысяч белорусских рублей.

Инцидент произошёл вечером 9 августа 2025 года в одном из торговых объектов города. По данным Следственного комитета, мужчина воспользовался кассами самообслуживания, но вместо оплаты просто просканировал пустые коды и пронёс корзину с алкоголем мимо кассы. Весь процесс зафиксировали камеры видеонаблюдения.

После этого злоумышленник сел за руль автомобиля Mercedes-Benz премиум-класса и покинул место происшествия. Однако далеко уехать ему не удалось — оперативники установили его личность и задержали уже в тот же день. Похищенное спиртное изъято в полном объёме и возвращено магазину.

На допросе задержанный признался, что действовал не из-за нужды, а ради «приливов адреналина». По его словам, он хотел проверить, сможет ли обмануть систему и остаться незамеченным для охраны. Более того, мужчина рассказал, что ранее уже совершал аналогичную кражу в другом магазине Витебска, но тогда избежать задержания ему удалось.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РБ — «Кража». Сейчас он находится под стражей, следственные действия продолжаются, а правоохранители проверяют его возможную причастность к другим эпизодам.

Эксперты отмечают, что такие «игры с законом» часто заканчиваются реальным лишением свободы, особенно если у подозреваемого есть рецидив. В случае доказательства вины мужчине грозит наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.