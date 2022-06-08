Лукашенко отдаст в аренду три озера в Витебской области. Кому — неизвестно

На имя Александра Лукашенко подготовлены пакеты документов по передаче трех озер Витебщины в аренду. Об этом сообщили в Витебском областном комитете природных ресурсов и окружающей среды, пишет БелТА. Кто будет арендовать озера не сообщается.
Сданы в аренду будут озеро Долгое в Лепельском районе, озеро Обстерно в Миорском районе и озеро Лукомльское Чашникского района.
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Отметим, что озеро Долгое может претендовать и на титул самого древнего в Беларуси. Во время одной из подводных экспедиций был найден выступ, который, как считают некоторые специалисты, является берегом водоема, существовавшего на этом месте более 12 тысяч лет назад, когда здесь еще стоял ледник. Средняя ширина Долгого меньше длины почти в 20 раз.
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