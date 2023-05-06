Весенний этап зарыбления водоемов Беларуси стартовал в Докшицком районе

В конце апреля состоялось мероприятие по воспроизводству рыбных ресурсов пруда агроэкоусадебного комплекса “Марговица” в Докшицком районе.

Для улучшения видового состава ихтиофауны, повышения рекреационной значимости и качественного состава уловов в этот водоем специалисты Белорусского общества охотников и рыболовов вселили 80 кг белого амура разновозрастного и 1 тонну карпа разновозрастного.

В Беларуси зарыбление водоемов – это одна из важных мероприятий, направленных на сохранение биоразнообразия водных ресурсов. Это процесс, который проводится с целью увеличения численности рыбных запасов, а также улучшения их качества.

Зарыбление водоемов проводится в различных регионах Беларуси, включая озера, реки и пруды. Каждый год проводится ряд кампаний зарыбления, которые зависят от времени года, погодных условий и других факторов.

Наиболее популярными рыбами, которые заряжают в водоемы, являются карп, щука, судак, окунь, а также многие другие виды. Для зарыбления используются рыба различного возраста и размера, что позволяет создать разнообразие в рыбных запасах и увеличить вероятность успешного размножения.

Однако, помимо зарыбления, важно также проводить регулярный мониторинг состояния водоемов и биологических ресурсов в них. Это позволяет убедиться в эффективности зарыбления и принимать своевременные меры для поддержания здоровья водных экосистем.

Зарыбление водоемов в Беларуси является важным этапом в сохранении биоразнообразия и поддержании рыбных запасов. Оно способствует не только экологическому балансу в водных экосистемах, но и обеспечивает людей качественными и полезными рыбными продуктами.