Во всех районах Беларуси, за исключением Браславского, действует ограничение на посещение лесов

Экология
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Ограничение на посещение лесов действует в 117 районах Беларуси. Такая информация размещена на карте запретов и ограничений на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает Минлесхоз.

Районы, в которых ограничено посещение лесных массивов, обозначены на карте желтым цветом. По данным на 11 мая во всей республике, за исключением Браславского района Витебской области, действует режим ограничения.

Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов на сайте Минлесхоза обновляется в режиме реального времени, поэтому данные в течение дня могут меняться. С помощью площадки можно оперативно отслеживать ситуацию.

Во всех районах Беларуси, за исключением Браславского, действует ограничение на посещение лесов

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