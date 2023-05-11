Власти Витебска обсудят изменение 23 кодексов и 450 законов. Что ждет бизнес?

В связи с изменением закона о предпринимательской деятельности потребуется изменение 23 кодексов и 450 законов. Об этом на встрече с предпринимателями Витебской области сообщила заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок, сообщает “Витебский Курьер“.

«Посылы, которые отображены в законе, повлекут за собой пересмотр всего массива законодательства. Нам надо будет откорректировать 23 кодекса, 450 законов, ровно столько же указов, а еще постановления правительства и ведомственные документы», — сказала она.

Основная цель подготовки законопроекта заключается в трансформации предпринимательской деятельности граждан и создании максимально конкурентных условий для организации хозяйственной деятельности для всех граждан вне зависимости от того, какую организационно-правовую форму они предпочтут, отметила Ирина Бабаченок.

Все законодательство о бизнесе изменится

«Помимо того, что изменяется сама конфигурация, иерархия предпринимательской деятельности, законопроектом предусматривается действительно уникальный режим трансформации индивидуального предпринимателя в статус коммерческой организации. То есть своеобразная реорганизация субъекта хозяйствования. На сегодняшний день этот процесс невозможен. И если субъект хозяйствования, изначально принявший решение начать свою деятельность в статусе индивидуального предпринимателя, со временем набирает обороты и понимает, что для него уже недостаточно трех наемных работников, то у него есть один путь — полностью прекратить свою деятельность в качестве ИП и фактически начать жить заново в статусе юридического лица. При этом мы понимаем, что любая бизнес-инициатива — это всегда определенные наработки, связи, контрагентские соглашения, масса различных разрешений, свидетельств, сертификатов, соответствующее недвижимое имущество и права на него. Здесь получается такой разрыв, который не очень удобен для масштабирования субъектов хозяйствования. Наша основная цель — развитие частного сектора экономики и предоставление для него такой возможности», — подчеркнула Ирина Бабаченок.

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