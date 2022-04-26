36 лет трагедии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2022 года исполняется 36 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС и начала ликвидации ее последствий, ставшей трагической вехой в истории, затронувшей миллионы людей, изменившей судьбы более 600 тысяч ликвидаторов катастрофы.

Чернобыльская катастрофа затронула более 20 государств, но больше всего пострадала именно Беларусь: 23 процента ее территории было загрязнено радиоактивными элементами. 3 678 населенных пунктов, более 2,2 миллиона их жителей в стране оказались в зоне заражения. 479 населенных пунктов эвакуировали. За все время ликвидации последствий аварии переселили 138 тысяч человек, еще 200 тысяч выехали самостоятельно. Примерно 75 процентов — в Гомельской области. Ущерб от катастрофы — около 235 миллиардов долларов, что равнялось 32 годовым бюджетам республики на то время.

Лишь благодаря мужеству и самоотверженности рабочих, ученых, военных и добровольцев, рисковавших своими жизнями и здоровьем, которые выполнили тогда, в 1986 году, беспрецедентные по своим масштабам и сложности работы по экстренному устранению последствий этой трагедии, удалось избежать более ужасающих последствий.

К сожалению, сегодня в Витебске осталось очень мало ликвидаторов. Многие из них после огромной дозы облучения умерли еще молодыми.