36 лет трагедии на Чернобыльской АЭС

Экология
Опубликовано

26 апреля 2022 года исполняется 36 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС и начала ликвидации ее последствий, ставшей трагической вехой в истории, затронувшей миллионы людей, изменившей судьбы более 600 тысяч ликвидаторов катастрофы.

Чернобыльская катастрофа затронула более 20 государств, но больше всего пострадала именно Беларусь: 23 процента ее территории было загрязнено радиоактивными элементами. 3 678 населенных пунктов, более 2,2 миллиона их жителей в стране оказались в зоне заражения. 479 населенных пунктов эвакуировали. За все время ликвидации последствий аварии переселили 138 тысяч человек, еще 200 тысяч выехали самостоятельно. Примерно 75 процентов — в Гомельской области. Ущерб от катастрофы — около 235 миллиардов долларов, что равнялось 32 годовым бюджетам республики на то время.

Лишь благодаря мужеству и самоотверженности рабочих, ученых, военных и добровольцев, рисковавших своими жизнями и здоровьем, которые выполнили тогда, в 1986 году, беспрецедентные по своим масштабам и сложности работы по экстренному устранению последствий этой трагедии, удалось избежать более ужасающих последствий.

К сожалению, сегодня в Витебске осталось очень мало ликвидаторов. Многие из них после огромной дозы облучения умерли еще молодыми.

На Чернобыльской АЭС прогремели взрывы, станция обесточена. Россия может нанесети ядерный удар по Японии

беларусь Чернобыльская АЭС экология
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by