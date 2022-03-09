На Чернобыльской АЭС прогремели взрывы, станция обесточена. Россия может нанесети ядерный удар по… Японии

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» зафиксировала полное обесточивание Чернобыльская АЭС и забила тревогу.

Оператор опасается, что полное обесточивание Чернобыльской АЭС может привести выход радиоактивных веществ в окружающую среду. В результате весь персонал станции, который сейчас находится в плену у российской оккупационной армии, «получит опасную дозу излучения«.

НАЭК «Энергоатом» уточнил, что обесточивание всех ядерных объектов зоны отчуждения связано с повреждением ЛЭП 750 кВ ЧАЭС – ПС «Киевская». Электроснабжение нарушено также в городе Славутич.

«В ХОЯТ-1 (хранилище отработанного ядерного топлива) находится около 20 тыс. отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения. Если его не будет, насосы не будут производить охлаждение. Как следствие, возрастет температура в бассейнах выдержки, будет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может быть перенесено в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы», – говорится в сообщении.

«Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергоснабжения», – отмечают в «Укрэнерго».

В ответ Россия тут же обвинила украинскую сторону в нанесении каких-то ударов по подстанции и линиям электропередач, питающим Чернобыльскую АЭС.

Ранее российские военные обстреляли из танков энергетический блок крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Эксперты все чаще говорят, что Россия может устроить гибридную ядерную войну в Европе.

Российские политики и пропагандисты все чаще пугают весь мир ядерными ракетными ударами. Но более вероятным сценарием может быть взрыв на одной из украинских АЭС, в котором Россия как обычно обвинит мифических «националистов».

На фоне серьезных поражений российских войск со стороны Вооруженных Сил Украины и надвигающегося экономического и политического коллапса в Кремле рассматривают все более безумные сценарии ведения «тотальной войны» с Западом. Среди целей фигурируют не только Украина, но и дружественные ей Польша и страны Балтии.

Еще одной целью возможной российской атомной агрессии может стать Япония. Кремлевские пропагандисты пригрозили «ядерной атакой» по Японии.

Токио «может остановить ядерная атака» со стороны России. К этому призвал российский ангажированный журналист Сергей Маржецкий.