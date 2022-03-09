На Чернобыльской АЭС прогремели взрывы, станция обесточена. Россия может нанесети ядерный удар по… Японии

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» зафиксировала полное обесточивание Чернобыльская АЭС и забила тревогу.
Оператор опасается, что полное обесточивание Чернобыльской АЭС может привести выход радиоактивных веществ в окружающую среду. В результате весь персонал станции, который сейчас находится в плену у российской оккупационной армии, «получит опасную дозу излучения«.
НАЭК «Энергоатом» уточнил, что обесточивание всех ядерных объектов зоны отчуждения связано с повреждением ЛЭП 750 кВ ЧАЭС – ПС «Киевская». Электроснабжение нарушено также в городе Славутич.
«В ХОЯТ-1 (хранилище отработанного ядерного топлива) находится около 20 тыс. отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения. Если его не будет, насосы не будут производить охлаждение. Как следствие, возрастет температура в бассейнах выдержки, будет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может быть перенесено в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы», – говорится в сообщении.
«Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергоснабжения», – отмечают в «Укрэнерго».
В ответ Россия тут же обвинила украинскую сторону в нанесении каких-то ударов по подстанции и линиям электропередач, питающим Чернобыльскую АЭС.
Ранее российские военные обстреляли из танков энергетический блок крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Эксперты все чаще говорят, что Россия может устроить гибридную ядерную войну в Европе.
Российские политики и пропагандисты все чаще пугают весь мир ядерными ракетными ударами. Но более вероятным сценарием может быть взрыв на одной из украинских АЭС, в котором Россия как обычно обвинит мифических «националистов».
На фоне серьезных поражений российских войск со стороны Вооруженных Сил Украины и надвигающегося экономического и политического коллапса в Кремле рассматривают все более безумные сценарии ведения «тотальной войны» с Западом. Среди целей фигурируют не только Украина, но и дружественные ей Польша и страны Балтии.
Еще одной целью возможной российской атомной агрессии может стать Япония. Кремлевские пропагандисты пригрозили «ядерной атакой» по Японии.
Токио «может остановить ядерная атака» со стороны России. К этому призвал российский ангажированный журналист Сергей Маржецкий.
«Вероятно, японские власти попытаются использовать ударную авиацию страны для подавления системы ПВО РФ и ракетных комплексов на тех островах, что Токио желает заполучить. Морские силы могут заблокировать проливы и установить бесполетную зону, на «северных территориях» появится десант для захвата», – рассуждает Маржецкий.