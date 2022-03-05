Россия может устроить гибридную ядерную войну в Европе. Атакована крупнейшая на континенте АЭС

Представитель пресс-службы расположенной на востоке Украины Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил в ночь на пятницу, что на территории объекта возник пожар.

«Пожар на атомной электростанции», — заявил он в видеоролике, размещенном в Telegram-канале АЭС.

Выступая в эфире телеканала «Украина-24», Туз добавил, что угрозы распространения радиации не зафиксировано.

«Пока что до нашего эфира радиационная ситуация была в норме. <…> Персонал сделает все для обеспечения безопасности, чтобы не было аварии», — сказал он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к международной общественности по поводу Запорожской АЭС. Он заявил, что если АЭС взорвётся, то последствия будут в 10 раз сильнее, чем после Чернобыля.

Напомним, что 4 марта российская армия атаковала Запорожскую АЭС. Украинские военные держали оборону. Военная техника РФ вела огонь прямо по энергоблокам АЭС. Это зафиксировано на видео. В результате произошел пожар.

Попытка России захватить и уничтожить Запорожскую АЭС провалилась. Российские войска отступили.

Ядерная война в Европе стала реальной

Запорожская АЭС в городе Энергодар является крупнейшей в Европе. Если в результате боевых действий произойдет катастрофа на АЭС, то радиация распространится на весь регион. По какой причине российские войска пытаются захватить электростанции в Украине пока не известно. Некоторые эксперты предполагают, что цель российских военных — уничтожить АЭС Украины, причинив стране непоправимый урон. Если это так, то это, фактически, уже не просто геноцид, а намерение устроить гибридную ядерную войну в Европе.