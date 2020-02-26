Уникальная книга Казимира Малевича «Бог не скинут» вернулась в Витебск

Уникальный подарок получил Музей истории Витебского народного художественного училища – филиал Витебского центра современного искусства. Оригинальный экземпляр книги Казимира Малевича «Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика» вернулся, наконец, в Витебск. «Витебский Курьер» не раз писал о сборе средств для возвращения книги в Витебск. Нужная сумма была собрана благодаря пожертвованиям жителей Витебска.

Совсем недавно наследники великого художника Ивонна Малевич и Станислав Богданов дали эксклюзивное интервью «Витебскому Курьеру», где также речь зашла о книге Казимира Малевича «Бог не скинут».

Этот трактат теоретика супрематизма был издан в 1922 году в Витебске в Показательной типографии профтехшколы. Преподававший в то время в ВНХУ Казимир Малевич на данную тему читал лекции, которые пользовались популярностью среди жителей города. Их тезисы сохранились и находятся в областном архиве.

– Я видел одну из книг в Российской государственной библиотеке и сравнил ее с находившейся у коллекционера. Это редкая находка, если учесть, что напечатана она почти век назад на тонкой газетной бумаге, – рассказал заместитель директора по науке областного краеведческого музея Валерий Шишанов, который ездил в российскую столицу на переговоры с владельцем книги.

Месяц назад с помощью минской краудфандинговой платформы «Улей» начался сбор средств на ее приобретение. Свой вклад внесли не только жители Витебска, но и других регионов Беларуси. Сумма была собрана к торжествам, посвященным 100-летию образованного Казимиром Малевичем в стенах ВНХУ революционного художественного объединения УНОВИС, пишут «Витебские вести».

Как отмечают исследователи творчества художника, витебский период для утвердителя нового искусства был одним из самых плодотворных. Здесь он закончил работу над своим главным философским трудом – «Супрематизм. Мир как беспредметность или вечный покой», составной частью стал трактат «Бог не скинут…».

Символично, что передача книги состоялась 23 февраля в день рождения Казимира Малевича. Как пояснил директор Витебского центра современного искусства Андрей Духовников, приобретенный раритет станет первым подлинным экспонатом, относящимся к двадцатым годам прошлого века, когда в городе на Двине происходили события, вошедшие в историю мирового искусства. Этот период называют Витебским ренессансом.

– Мы рады, что книга вернулась туда, где она и была написана. Пока думаем, где она будет экспонироваться: в зале Казимира Малевича или УНОВИСа. В любом случае, ее увидят посетители музея, а полистать издание можно будет в виртуальном инфокиоске. Будет также сделана его факсимильная копия, – сказал Андрей Духовников.

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