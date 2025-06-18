Как Витебск отметит День города: от выставок до фейерверка

В Витебске готовятся к масштабному празднованию Дня города и 81-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Основные торжества пройдут 28 июня, но праздничная программа начнётся уже 26 числа с возложения венков к памятным местам.

В этом году мероприятия организованы с учётом пожеланий горожан. В программе — выставки, концерты, театрализованные шоу и мастер-классы. Образовательные учреждения проведут презентацию «Строим будущее вместе», библиотеки откроют поэтическую площадку, а на театральной площади вечером состоится шоу-программа.

На улицах Суворова и Крылова традиционно развернётся ярмарка ремесленников и художников, а на Суворова, 12 состоится флешмоб «Танчым па-віцебску». Сквер Маяковского станет центром культурных акций, включая арт-инсталляции и вечер народной музыки.

Будут задействованы и другие городские площадки. У Ратуши покажут фильмы, снятые в Витебске, а со сцены Летнего амфитеатра прозвучит концерт «Витебск – город нашей любви» с участием известных коллективов. В его рамках вручат премии «Витебчанин года» и звание Почётного гражданина.

Финальной точкой станет гала-концерт на площади Победы и праздничный фейерверк в 23:00.