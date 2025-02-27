«Масленица в Витебске: как добраться на праздник и что вас ждет

Витебская область
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1 марта 2025 года в Витебске состоится масштабное празднование Масленицы в парке имени Советской Армии (Мазурино), где горожан ждёт яркая и насыщенная программа. Масленица — это время веселья, традиционных угощений, музыки и народных гуляний, а в этом году праздник обещает быть особенно запоминающимся.

Чтобы жители Витебска могли без труда добраться до места праздника, «Витебскоблавтотранс» запускает дополнительные рейсы автобуса №12А, который соединяет микрорайон «Медцентр» с парком Советской Армии. Это позволит всем желающим удобно и быстро попасть на мероприятия.

Расписание дополнительных рейсов

Автобусы будут отправляться из микрорайона «Медцентр» по следующему расписанию:

  • 8:20
  • 9:10
  • 10:05
  • 11:15
  • 12:02
  • 13:35
  • 13:44
  • 15:21

Кроме того, автобусы будут курсировать по маршруту на протяжении всего дня, что даёт возможность жителям города гибко планировать время прибытия на праздник и возвращения домой.

Масленица в парке Советской Армии

Программа праздника обещает массу развлечений для всей семьи. В парке будут проходить веселые конкурсы и игры, знакомые многим с детства, а также мастер-классы по традиционным ремеслам. Посетители смогут насладиться атмосферой старинных народных обычаев, попробовать вкусные блины с различными начинками и напитки. Специально для детей организуют яркие аттракционы и другие развлечения.

Также в рамках праздника состоится театрализованное представление, где местные артисты и участники смогут продемонстрировать свои таланты. Будет работать ярмарка с ремесленными изделиями, подарками и сувенирами, а также местами для отдыха и перекусов.

Як Масленку святкавалі і Вясну гукалі!

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