Редкую книгу Малевича хотят вернуть в Витебск

Книгу Казимира Малевича «Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика», которую издали в Витебске в 1922 году, хотят вернуть в областной центр. Сбор средств для ее приобретения организован на одной из краудфандинговых платформ.

Витебское издание этой книги нашли в частной коллекции. Андрей Духовников вместе с заместителем директора Витебского областного краеведческого музея историком Валерием Шишановым встретились с владельцем книги и удостоверились, что она подлинная, пишет Белта.

Сейчас на краудфандинговой платформе идет сбор денег. Необходима сумма Br2,8 тыс. Если ее получится собрать, то 23 февраля, в день рождения Казимира Малевича, все фундаторы получат возможность встретиться в Минске, чтобы торжественно передать книгу в фонд музея ВЦСИ.

Книгу «Бог не скинут» Малевич написал в 1920 году. Как и все его витебские издания, сегодня она большая редкость. Трактат — единственное философское сочинение художника, изданное при жизни. Затем работа вошла в философский труд «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой». В Витебске Малевич написал еще несколько работ: «О новых системах в искусстве» (1919), «От Сезанна до супрематизма» (1920), «Супрематизм. 34 рисунка» (1920), «К вопросу изобразительного искусства» (1921).

В этом году исполняется 100 лет авангардному художественному объединению УНОВИС («Утвердители нового искусства»). Оно основано по инициативе Казимира Малевича 14 февраля 1920 года педагогами и учащимися Витебского народного художественного училища для продвижения новаторских направлений в искусстве.

«Витебский Курьер» неоднократно писал, что с УНОВИС связаны имена таких известных художников, как Эль Лисицкий, Вера Ермолаева, Лазарь Хидекель, Давид Якерсон, Нина Коган, Илья Чашник и другие. Здание училища сохранилось до наших дней. С 2018 года там размещается Музей истории Витебского народного художественного училища. За создание его экспозиции в январе этого года коллектив Витебского центра современных искусств удостоен специальной премии Президента деятелям культуры и искусства.

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