Казимир Малевич – родоначальник супрематизма – наша гордость, память и боль

Наследники великого художника Казимира Малевича Ивонна Малевич и Станислав Богданов дали эксклюзивное интервью газете «Витебский Курьер«.

Ивонна Малевич – очень разносторонняя творческая личность. Еще в юном возрасте она хотела стать оперной певицей, долгое время была солисткой известного польского хора. Сегодня она увлекается модой, созданием украшений и изготовлением фарфора. Большую часть ее времени занимают работа над коллажем и организация художественных выставок. «Мне кажется, что даже если бы я не была внучатой племянницей Казимира Малевича, искусство всё равно бы составляло основу моей жизни, ведь я прониклась им уже в детстве».

Уважаемая Ивонна! Для нас большая честь приветствовать Вас в нашем городе!

Сейчас Витебск отмечает юбилейную дату: 100 лет с момента создания «второй великой победы Малевича» — сообщества УНОВИС. Большая честь принимать вас в стенах Витебского Народного Художественного училища. Малевич был одним из великих художников, имя которого связано с училищем. Именно здесь он наиболее полно воплотил свои идеи и реализовал творческие замыслы.

— Первый вопрос будет полусерьезным: как вы относитесь к тому, что московские искусствоведы назвали вас «Мадам – черный квадрат»?

— Отношусь с юмором. Это почетный титул. С 1980 года большинство моего времени и главное занятие — популяризация идей Казимира Севериновича Малевича, его творчества и его мировоззрения. Кроме этого у меня соответствующий антураж — перстень «Черный квадрат» и сумка, стилизованная под это великое произведение. Это, практически, моя униформа для выступления перед аудиторией. Я сама разрабатываю дизайн вещей. Одну из моих сумок в стиле «Чёрный квадрат» я подарила Зурабу Церетели.

— Госпожа Малевич, чем проще вещь кажется, тем больше воображения и смысла в ней существует. «Черный квадрат» символ, в котором каждый видит свой смысл. Есть множество версий и работ на эту тему. Ваше выступление на форуме кратко коснулось их. Можно подробнее по этому вопросу.

Например, существует известное высказывание Леонида Кациса (Российский историк культуры, профессор Российско-американского учебно-научного Центра библеистики и иудаики РГГУ) : «Черный квадрат» — это икона новой религии». Вторая же популярная версия, что это отображенная в цвете эмоциональность и экспрессия времени перемен и нигилизма.

— Какая из версий, по вашему мнению, ближе к истине?

— В «Черном квадрате» Малевич видел то, что все люди видят в облике бога. Они обе верные. Эта картина, от которой распространяется невероятная энергетика. Она оказывает непосредственное влияние на каждого зрителя. Я это знаю точно. На разных выставках, где демонстрируются произведения Малевича, я слышу мнение зрителей. Люди, иногда, меня не знают. Я подхожу и слушаю, что они говорят. Интересно как они делятся впечатлениями. Я точно знаю, что каждый видит в этом то, что ближе его мировоззрению. Однозначно, все ощущают магическое действие полотна. Понятно, что это работа его жизни. Но в 1913 году создавая декорации «Победы над Солнцем», Малевич не до конца понимал, что именно он делает. Он знал, чего хочет, но не было еще этой точки над «И».

Я хочу рассказать об одном случае. Это со слов моего брата, Станислава Богданова. Он проводил собственное исследование семейных архивов и нашел там интересную историю. Москва. Июнь 1913. Казимир с семьей пришёл в гости к брату Мечиславу. Их дети сидели и играли на пианино. Казимир подошел к ним и тоже начал играть. Он не играл мелодию. Он просто экспрессивно, динамично и агрессивно брал аккорды. Затем его состояние, на глазах у всех, резко изменилось. Он встал, и как человек чем-то сильно пораженный, ушел. Малевич часто так себя вёл. Озарение и творческое вдохновение присутствовало в его жизни всегда. Он горел этим. Он думал. Он работал. Он облекал свою собственную супрематистскую философию в слова и мысли.

Для популяризации своих идей Малевич постоянно выступал с лекциями. В 1922 издательство УНОВИС (Витебск) выпустило его книгу – трактат «Бог не скинут: Искусство, церковь, фабрика». (В настоящее время идет сбор средств для покупки оригинала в музей ВНХУ)

К интервью присоединился Станислав Богданов.

Господин Богданов-исследователь. В настоящее время он занимается розыском точного места захоронения Казимира Севериновича Малевича. На данный момент в Москве, на предполагаемом месте захоронения художника, построен многоквартирный дом, а частный музей, построенный в Немчиновке, снесён.

— Господин Станислав, анализируя биографию известных современных художников, выносишь мнение, что известными и знаменитыми становятся художники с разной степенью образования, но вот гении – создатели, как правило, самородки. Стоит ли детей отдавать в художественную школу? Если да, то с какого возраста?

— Нет. Не надо детям насаждать мнение взрослого педагога. Ребёнок изначально талант. Пусть он сформирует своё видение и только после осознанно учится. Пример — мой внук. В 10 лет это известный пианист — призер различных международных конкурсов. Он пишет в супрематистском стиле картины своей собственной музыки. Так, как только он её видит — оригинально.

Ивонна Малевич демонстрирует картины праправнучки Болеславы Малевич, которая в 4,5 года создает яркие абстрактные образы. А 10 летний праправнук Антон Малевич – художник. Его картины принимают участие в международной детской выставке «100-летие Витебской художественной школы». Эта выставка с успехом прошла в Испании, Нью-Йорке, Варшаве и Витебске она работала с 23 января по 10 февраля 2020 года.

«Вообще, — подытожила Ивонна Малевич, — в нашей семье творческие способности передаются генетически!».

Больше спасибо уважаемые Ивонна и Станислав за то, что смогли выделить время для интервью Витебскому курьеру. Крепкого вам здоровья и успехов в творческой деятельности!

Провела интервью и перевела с польского Жанна Жалевич

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