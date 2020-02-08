В музее ВНХУ открылась выставка, посвященная творчеству Давида Якерсона из УНОВИС

6 февраля музее ВНХУ прошло открытие выставки, на которой представлено творчество одного из учредителей УНОВИС — Давида Ароновича Якерсона.

Давид Якерсон (15 марта (27 марта) 1896, Витебск — 1947, Москва) — советский скульптор, график, оформитель. Ученик Юделя Пэна. Участвовал в 1918 году под руководством Марка Шагала в оформлении Витебска к Первой годовщине Октябрьской революции.

В июле 1919 Марк Шагал пригласил Якерсона руководить скульптурной мастерской в Витебском Народном художественном училище. Он стал главным исполнителем ленинского плана монументальной пропаганды в Витебске. Установил 10 памятников.

Свобода закончилась очень быстро. Начались гонения и репрессии.

Якерсон в 1925 был вынужден переехать в Москву. В 1930 прекратил заниматься живописью и занимался только монументальными скульптурами.

На выставке представлены экспонаты из фонда Витебского областного краеведческого музея.

Заместитель директора В.Шишанов рассказал, что их вдова Елена Кабищер-Якерсон. Она на протяжении всей жизни хранила работы мужа и документы, а начиная с 1969 года постепенно передавала музею.

А в Витебском художественном музее свой персональный арт-проект «CONSTRUCTIO 2020» представила витебская художница, продолжатель традиций авангардного искусства УНОВИС.

И это просто прекрасно и закономерно, что в нашем славном древнем городе Витебск непрерывная цепь преемственности высоких стандартов художественного развития.

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