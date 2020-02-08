Супрематизм – искусство будущего! 100 лет УНОВИС

Витебск – культурная столица Беларуси. Этот просто почетный статус. И это не из-за фестиваля «Славянский базар». Скорее фестиваль появился благодаря высокому уровню культурного развития и Родиону Бассу – нашему почетному горожанину, выросшему на этой благодатной почве.

Нас интересуют события столетней давности. 1917 год. Витебск. Иллюзия свободы дает стимул для развития таланта. Марк Шагал вернулся в Витебск в ноябре 1917. Уже в 1918 он стал комиссаром по делам искусства Витебской губернии. В 1919 году Шагал открыл Витебское художественное училище. Именно училище стало «альма-матер» современного искусства в Витебске.

В 1919 году Казимир Малевич переехал в Витебск, где стал руководителем мастерской в Народном художественном училище «нового революционного образца», возглавлял которое Марк Шагал. Дальше преобразование группы происходило стремительно.

17 января 1920 года учащиеся-последователи Казимира Малевича организовали «Группу молодых кубистов».

19 января они назвались «Молодые последователи нового искусства» (Молпосновис) .

28 января, когда в группу вошли и преподаватели училища, она получила название «Последователи нового искусства» (Посновис).

14 февраля принято окончательное название УНОВИС.

Манифест УНОВИС был опубликован в газете «Известия Витебского губернского совета крестьянских, рабочих, красноармейских и батрацких депутатов» от 17 марта 1920 г. В августе 1920 года в Уновис входили: И. Байтин, Ф. Белостоцкая, О. Бернштейн, М. Векслер, Э. Волхонский, И. Гаврис, Григорович, Э.Гурович, В. Ермолаева, Л. Зевин, И. Зельдин, Л. Зуперман, Н.Иванова, Н. Коган, М. Кунин, М.Лерман, Л. Лисицкий, Е. Магарил, К. Малевич, Г. Носков, Е. Рояк, Д. Санников, Сифман, Н. Суетин, Л. Хидекель, Л. Циперсон, А. Цейтлин, И. Чашник, И. Червинка, Л. Юдин , Д. Якерсон.

С этого момента зародился Супремати́зм — направление в авангардистском искусстве, основанное в 1-й половине 1910-х годов Казимиром Малевичем. Со временем супрематизм стал не просто направлением, а философией и, даже, «религией» для молодых художников.

«О живописи в супрематизме не может быть речи. Живопись давно изжита и сам художник – предрассудок прошлого», – писал Казимир Малевич в трактате “Бог не скинут: Искуство, церковь, фабрика.”

9 февраля 2018 года в Витебске открыт Музей истории Витебского народного художественного училища (ул. Марка Шагала, 5а), накануне 100-летнего юбилея основания ВНХУ. Здесь есть зал Марка Шагала, с уникальным мультимедийным зеркалом, позволяющим вести «диалог» с Мастером.

В зале Казимира Малевича на стенах «оживают» цитаты из произведений автора знаменитого «Чёрного квадрата». Есть возможность воспользоваться информацией, которая занесена в мультимедийный стол, выполненный в стилистике прошлого века.

Экспозиция музея посвящена жизненному и творческом пути преподавателей и выпускников ВНХУ: М.Добужинского, В. Ермолаевой, Р.Фалька, Н. Суетина, А. Ромма, К. Богуславской, И. Пуни, Д. Якерсона, И. Чашника, Н. Коган, А. Бразера, Л.Хидекеля и многих других, благодаря которым Витебск вошёл в историю мирового искусства.

За подготовку экспозиции музея в январе этого года коллектив Витебского центра современного искусства удостоен специальной премии Президента деятелям культуры и искусства.

К 100-летию УНОВОИС Центр белорусско-еврейского культурного наследия, Витебский центр современного искусства и компания А1 представляют проект #UNOVIS100. Весь 2020 год в Витебске и Минске будут проходить тематические проекты, выставки, конференции, акции и перформансы, посвященные наследию общества УНОВОИС.

Опубликована программа Международной конференции, посвящённой 100-летию создания УНОВИС

Как в Витебске отпразднуют 100-летний юбилей прославившего город УНОВИСа

Шагал, Малевич и УНОВИС: в Витебске открыли уникальный музей

УНОВИС. Чтобы Витебск знал про свое наследие

Редкая книга Малевича должна вернуться в Витебск. Идет сбор средств

«Нас поймут через 100 лет»: впервые в Беларуси вручат международную архитектурную премию имени Лазаря Хидекеля

6 февраля музее ВНХУ пршло открытие выставки на которой представлено творчество одного из учредителей УНОВИС — Давида Ароновича Якерсона.

Фотограф Геннадий Дубинин.

Давид Аронович Якерсон (15 марта (27 марта) 1896, Витебск — 1947, Москва) — советский скульптор, график, оформитель[].Ученик Юделя Пэна. Участвовал в 1918 году под руководством Марка Шагала в оформлении Витебска к Первой годовщине Октябрьской революции.

В июле 1919 Марк Шагал пригласил Якерсона руководить скульптурной мастерской в Витебском Народном художественном училище. Стал главным исполнителем ленинского плана монументальной пропаганды в Витебске. Установил 10 памятников.

Свобода закончилась очень быстро. Начались гонения и репрессии.

Якерсон в 1925 бы вынужден переехать в Москву. В 1930 был прекратил заниматься живописью и занимался только монументальными скульптурами

Памятник Ленину в Таганроге.

На выставке представлены экспонаты из фонда Витебского областного краеведческого музея. Заместитель директора В.Шишанов рассказал, что их вдова Елена Кабищер-Якерсон. «Она на протяжении всей жизни хранила работы мужа и документы,а начиная с 1969 года постепенно передавала музею.

А в Витебском художественном музее свой персональный арт-проект «CONSTRUCTIO 2020» представила витебская художница, продолжатель традиций авангардного искусства УНОВИС

Галина Васильева. Фотограф Юрий Шепелев.

И это просто ПРЕКРАСНО и закономерно ,что в нашем славном древнем городе Витебск непрерывная цепь преемственности высоких стандартов художественного развития.