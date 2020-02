Опубликована программа Международной конференции, посвящённой 100-летию создания УНОВИС

Международной научно-практической конференции, посвящённой 100-летию создания творческого объединения УНОВИС. пройдет в Витебске с 12 по 14 февраля 2020 года.

Программа Международной научно-практической конференции, посвящённой 100-летию создания творческого объединения УНОВИС

Program of the International academic conference dedicated to the 100th anniversary of the creation of the group UNOVIS

Музей истории Витебского народного художественного училища.

Первый этаж. Большой выставочный зал

Museum of the history of the Vitebsk People’s Art School.

First floor. Main exhibition hall

10.30 – 11.00. Регистрация участников / Registration of participants

11.00 – 12.00. Экскурсия по музею / Museum exursion

12.00 – 13.30. Экскурсия по городу / Tour of town

13.30 – 14.30. Обед / Lunch break

14.45 – 15.30. Открытие конференции. Приветственное слово участникам

конференции / The opening of the conference. Welcome address

to the conference participants

12.02.2020

15.35 – 16.00. Станислав Богданов, представитель родственников

Казимира Малевича в России, внучатый племянник художника (Москва).

«История поисков захоронения 1935 года и мемориализации Казимира

Малевича»

16.05 – 16.30. Ивона Малевич, вице-президент Центра памяти

Казимира Малевича, внучатая племянница, художник (Дюссельдорф,

Германия). «Я начало всего…: Малевич живописец и поэт»

16.35 – 17.00. Александр Шумов, газета «Супремус», издатель

(Цюрих, Германия). «Книга Поля Эриха Кюпперса из библиотеки УНОВИСа

в архиве газеты “Супремус”»

17.05 – 17.30. Даниель Музычук, Музей искусства (Muzeum Sztuki),

руководитель отдела современного искусства (Лодзь, Польша).

“A.R. GROUP – origins, mission and legacy”

17.05 – 17.30. Daniel Muzychuk, Museum of Art (Muzeum Sztuki), Head of

the Department of Contemporary Art (Lodz, Poland). “A.R. GROUP – origins,

mission and legacy”

17.35 – 18.00. Паулина Курц-Май, Музей искусства (Muzeum Sztuki),

руководитель отдела сборов современного искусства (Лодзь, Польша).

«Новое искусство и новая школа по Владиславу Стшеминскому»

17.35 – 18.00. Paulina Kurtz-Mai, Museum of Art (Muzeum Sztuki), head of

the collection of contemporary art collections (Lodz, Poland). “New art and a new

school according to Vladislav Strzeminsky”

Перерыв

18.15. Лекция художника, теоретика искусства

Дмитрия Гутова (Москва, Россия)

«Чёрный квадрат, византийское иконоборчество и

немецкая мистика XIV века»

13.02.2020

ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ

Музей истории Витебского народного художественного училища.

Первый этаж. Большой выставочный зал

FIRST SECTION

Museum of the history of the Vitebsk People’s Art School.

First floor. Main exhibition hall



Исследование феномена УНОВИСа: история и деятельность

творческого объединения, процессы взаимовлияния

УНОВИСа и мировых художественных школ первой трети

ХХ века / Study of the phenomenon of UNOVIS: its history and activity, the

processes of mutual influence of UNOVIS and the world art schools of the first third

of the twentieth century

Модератор Валерий Шишанов, заместитель директора Витебского

областного краеведческого музея по научной работе

Moderator Valery Shishanov, Deputy Director for Research, Vitebsk Regional

Museum of Local Lore

10.05 – 10.30. Игорь Смекалов, Государственная Третьяковская

галерея, старший научный сотрудник (Москва, Россия). «Филиал УНОВИСа

в Оренбурге (1920 – 1921). Реконструкция творческой истории

коллектива»

10.35 – 11.00. Ирина Пронина, Государственная Третьяковская

галерея, главный научный сотрудник (Москва, Россия). «УНОВИС: архив

Ивана Кудряшова – Георгия Костаки и новые источники»

13.02.2020

11.05 – 11.30. Антон Денисов, Белорусский национальный технический

университет, доцент кафедры истории белорусской государственности

(Минск, Беларусь). «Параллельно УНОВИСу. Деятельность художника

Алексантери Ахола-Вало в Витебске»

11.35 – 12.00. Renders, Willem Jan / Van Abbemuseum, Curator Russian Art/

“UNOVIS NOW” / Музей Ван Аббе, Эйндховен, Нидерланды

12.05 – 12.30. Михаил Рошняк, художник, куратор выставок Союза

архитекторов России о Малевиче (Москва). «Земля и традиции русского

авангарда. Малевич от УНОВИСа Витебска к УНОВИСу Оренбурга и

обратно»

12.35 – 13.00. Ирина Логунова, Анна Петько, Музей Марка Шагала, главный

хранитель, научный сотрудник (Витебск, Беларусь). «Материалы о

Д. Якерсоне в коллекции Музея Марка Шагала в Витебске»

Перерыв

14.35 – 15.00. Валерий Шишанов, Витебский областной краеведческий

музей, заместитель директора по научной работе (Беларусь). «Лицо мира

складывается перед нами…»: публикации Л. Лисицкого и С. Дионесова

в журнале «Молодой горн» (Витебск, 1920)

15.05 – 15.30. Светлана Мясоедова, Государственный архив Витебской

области, ведущий архивист (Беларусь). «К витебским биографиям членов

объединения УНОВИС»

13.02.2020

ВТОРАЯ СЕКЦИЯ

Музей истории Витебского народного художественного училища.

Второй этаж. Выставочный зал

SECOND SECTION

Museum of the history of the Vitebsk People’s Art School.

Second floor. Exhibition hall

Сравнительный анализ процессов формообразования в

новейших течениях искусства ХХ – ХХI веков / A comparative

analysis of formative processes in the latest art trends of the 20th and 21st centuries

Модератор Татьяна Котович, профессор кафедры всеобщей истории и

мировой культуры Витебского государственного университета (Беларусь)

Moderator Tatyana Kotovich, professor, Department of World History and World

Culture, Vitebsk State University (Belarus)

10.05 – 10.30. Игорь Духан, Белорусский государственный

университет, профессор и заведующий кафедрой искусств и средового

дизайна (Минск, Беларусь). «Синтетическая философия УНОВИСа – от

Малевича к Лисицкому»

10.35 – 11.00. Ирина Заика, учёный секретарь Совета по наследию

Союза архитекторов России, президент Центра памяти Казимира

Малевича (Москва). «Международный проект “Тропа Малевича”»

13.02.2020

11.05 – 11.30. Михаил Борозна, Белорусская государственная

академия искусств, ректор (Минск, Беларусь). «Контекстуализация идей

УНОВИСа в арт-дизайне 1990-х годов»

11.35 – 12.00. Галина Губанова, Российский государственный

университет им. А. Н. Косыгина, доцент кафедры журналистики и

телевизионных технологий (Москва, Россия). «Стратегия педагогического

дискурса Казимира Малевича в период УНОВИСа»

12.05 – 12.30. Татьяна Котович, Витебский государственный

университет, профессор кафедры всеобщей истории и мировой культуры

(Беларусь). «Супрематический канон: Лисицкий, Хидекель, Малей»

Перерыв

14.35 – 15.00. Ирина Федотова, Государственный музей

«Царскосельская коллекция», хранитель музейных предметов (СанктПетербург, Россия). «Эволюция формы пространства в творчестве

художников после авангарда»

15.05 – 15.30. Валентина Кириллова, директор витебского социальнопросветительского учреждения «УНОВИС–ФОРУМ» (Беларусь).

«Программа образования УНОВИС–БАУХАУС–ВХУТЕМАС – диалектика

мировой визуализации»

13.02.2020

ТРЕТЬЯ СЕКЦИЯ

Музей истории Витебского народного художественного училища.

Второй этаж. Выставочный зал

THIRD SECTION

Museum of the history of the Vitebsk People’s Art School.

Second floor. Exhibition hall

Современные художественные практики: теория и

инновационные модели в искусстве ХХI века / Modern artistic

practices: theory and innovative models in twenty-first century art

Модератор Анна Толстикова, художественный руководитель творческого

объединения «AGORApro»

Moderator Anna Tolstikova, artistic director of the creative association

«AGORApro»

10.05 – 10.30. Наталья Тарабуко, Витебский государственный

технологический университет, доцент кафедры дизайна (Беларусь).

«Реализация идей УНОВИСа в проектах кафедры дизайна ВГТУ»

10.35 – 11.00. Галинская Е., Китайская академия искусств, Китайский

музей дизайна, магистрант, помощник куратора (Витебск, Беларусь).

«Влияние идей супрематизма (Малевич и Хидекель) и конструктивизма

Лисицкого на развитие современной архитектуры (на примерах

западных и китайских архитектурных и урбанистских проектов)»

11.05 – 11.30. Анна Толстикова, творческое объединение «AGORApro»,

художественный руководитель. Культурно-выставочный проект

«Пионеры супрематизма. Проект «В`рбовка –100»

11.35 – 12.20. Валерий Черкашин, Наталья Черкашина, творческий

союз художников России (Москва). «Влияние русского авангарда на

творческий процесс Черкашиных»

12.25 – 13.25. Денис Машаров (Москва, Россия). «Нелинейная

типографика – типографический авангард начала XX века».

Перерыв

13.02.2020

ЧЕТВЁРТАЯ СЕКЦИЯ

Музей истории Витебского народного художественного училища.

Второй этаж. Выставочный зал

FOURTH SECTION

Museum of the history of the Vitebsk People’s Art School.

Second floor. Exhibition hall

Издательские проекты: история и теория авангарда,

новаторские художественные школы ХХ века, творческие

портреты / Рublishing projects: the history and theory of the

avant-garde, innovative art schools of the twentieth century, creative portraits

Модератор Артемий Василевич, старший научный сотрудник Музея

Витебского центра современного искусства

Moderator Artemy Vasilevich, Senior Researcher, Museum of the Vitebsk Center

for Contemporary Art

14.35 – 15.00. Иосиф Шолк, издательство «Арт-дизайн», директор

(Минск, Беларусь). «Книга художника и авангард»

15.05 – 15.30. Эдуард Кубенский, директор издательства «TATLIN»

(Москва, Россия). «Презентация деятельности издательства «TATLIN»

Музей истории Витебского народного художественного

училища.



Первый этаж. Большой выставочный зал

16.20. Киноклуб «Диалог» Витебского центра современного

искусства, руководитель Сергей Матылёнок

Документально-игровой фильм «УНОВИС». Киностудия

«Беларусьфильм», студия «Летопись»

Встреча с режиссёром фильма Евгением Сетько

13.02.2020

Концертный зал «Витебск». Пр-т Фрунзе,1

#SUPREMШТОРМ_ночь

Культурная программа, посвящённая 100-летию

творческого объединения УНОВИС

Руководитель: режиссёр молодёжного театра «Колесо» Центра

культуры «Витебск» Влада Цвики

Кураторы: профессор кафедры всеобщей истории и мировой

культуры Витебского государственного университета Татьяна

Котович; доцент кафедры дизайна Витебского государственного

технологического университета, член совета Белорусского союза

дизайнеров Наталья Тарабуко

18.00, ложа А. Арт-баттл. Футуристический проект «Победа

над Солнцем»

19.00, центральное фойе. Выставка #SUPREM_POSTER.

Плакаты из фондов кафедры дизайна Витебского государственного

технологического университета

19.00, холл, центральное фойе. Инсталляция-перформанс

«Измерение_Малевич». Студенты Витебского государственного

технологического университета, молодёжный театр «Колесо»

19.00, центральное фойе. Перформанс Галины Васильевой

«Красный квадрат»

19.30, ложа Б. Кофе-квест. «Раздели на двоих»

20.00, малый зал, ложа Б. Антикафе «Киномарафон».

20.30, центральное фойе. Супрематический неБалет «Уна дочь

Казимира»

21.00, круглый зал. Музыкальный баттл «DJ vs DJ»

23.00. Заседание жюри. Подведение итогов арт-баттла

00.01. FIRE.CODA. Праздничный реактор «Атома». Огненная

инсталляция скульптора Василия Васильева (Витебск, Беларусь)

Тел. +375 212 67 22 92

Билеты в кассах города и на www.kvitki.by

14.02.2020

Музей истории Витебского народного художественного училища.

Первый этаж. Большой выставочный зал

Museum of the history of the Vitebsk People’s Art School.

First floor. Main exhibition hall

09.30. Специальное гашение художественного маркированного

конверта, посвящённого 100-летию создания творческого объединения

УНОВИС.РУП «Белпочта»

10.00. Трансфер в Минск для участников конференции. Ориентировочное

время прибытия – 14.00



Закрытие Международной научно-практической

конференции, посвящённой 100-летию создания

творческого объединения УНОВИС

Национальный художественный музей Республики Беларусь, г. Минск

The National Art Museum of the Republic of Belarus, Minsk

Модератор Татьяна Котович, профессор кафедры всеобщей истории и

мировой культуры Витебского государственного университета (Беларусь)

Moderator Tatyana Kotovich, professor, Department of World History and World

Culture, Vitebsk State University (Belarus)

14.40 – 15.00. Владимир Прокопцов, директор Национального

художественного музея. Судьба наследия. Произведения художников

объединения УНОВИС в собрании Национального художественного

музея Республики Беларусь.

15.00 – 15.40. Регина Хидекель, президент Общества Лазаря

Хидекеля, директор Русско-американского культурного центра в НьюЙорке (RACC). «Родные края. Архитектура в масштабе природы и с природой»

16.00 – пресс-конференция

18.00 – открытие выставки «Нас поймут через 100 лет. Лазарь Хидекель».

Вход по пригласительным билетам.

Приглашаем посетить

Витебский художественный музей, ул. Ленина, 32

Тел. +375 212 33 63 01

Юбилейная выставка «ПЛИП» работ витебского художника Александра

Досужева, посвящённая 75-летию со дня рождения. Из фондов Витебского

областного краеведческого музея, Витебского центра современного

искусства и частных коллекций.

Витебский художественный музей, ул. Ленина, 32

Тел. +375 212 33 63 01

К 100-летию УНОВИСа. «А. Малей. Живопись. Арт-объект». Выставка

художественных произведений из фондов Витебского областного

краеведческого музея

Центральный выставочный зал Витебского центра современного

искусства, ул. Генерала Белобородова, 5

Тел. +375 212 58 48 94

Арт-пространство «Толстого, 7», ул. Толстого, 7

Тел. +375 212 61 74 55

Дом-музей Марка Шагала, ул. Покровская, 11