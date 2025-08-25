В Витебске открылась первая скульптура «Влюбленные Валошки»

25 августа на Пушкинском мосту Витебска появилась новая городская достопримечательность — бронзовая скульптура «Влюбленные Валошки». Это первая из серии фигурок, которые станут украшением города и новой точкой притяжения для туристов и жителей.

Проект «Валошка» стартовал в 2023 году с конкурса на создание нового туристического объекта. Победителем стал эскиз студентки художественно-графического факультета ВГУ имени Машерова Анастасии Медведевой. Скульптуру воплотил в жизнь коллектив под руководством Сергея Сотникова.

Выбор Пушкинского моста для первой установки не случаен: это одно из самых романтичных мест города, популярное у молодоженов и для свадебных фотосессий.

В ближайшие недели в Витебске появятся ещё две скульптуры — «Валошка-летописец» возле Ратуши и «Валошка-фотограф» на площади 1000-летия. Эти образы отражают исторические и культурные особенности города: летописец символизирует богатую историю Витебска, а фотограф — его давние традиции фотоискусства и современный фестиваль «ФотоКрок».

Средняя стоимость одной скульптуры высотой около 30 см составляет 5000 рублей. «Влюбленных» городу подарил владелец местной туристической фирмы, а последующие фигуры финансировались из городского бюджета.

Скульптор Сергей Сотников рассказал, что фигуры будут разнообразными: с венками из васильков на голове, в разных позах и с разными сюжетами, отражающими жизнь города. В планах автора — создать новые фигурки, связанные с локальными предприятиями, фестивалями и культурными учреждениями, формируя узнаваемый бренд «Валошки» для Витебска.

