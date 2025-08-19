Фотограф из Витебска вошёл в число участников международной выставки «Семья как искусство»

Работы жителя Витебска отобрали для участия в престижной международной фотовыставке «Семья как искусство». Его снимки были выбраны из более чем 3000 заявок со всего мира.

Международный проект объединяет авторов, которые через объектив показывают ценность семейных уз, красоту повседневных моментов и глубину традиций. По словам организаторов, главная цель выставки — подчеркнуть значимость семьи как основы общества и показать её роль в формировании культурного наследия.

Фотограф из Витебска представил серию снимков, где особое внимание уделено моментам искренности и повседневной близости. Его работы отличаются эмоциональной глубиной и тонким чувством композиции, что особо отметило жюри конкурса.

С 17 по 31 августа 2025 года более 700 кв. м выставочных залов Дворца Искусства в Минске займут лучшие работы фотографов из разных стран, работающих в жанре семейной фотографии. Экспозиция станет частью большого культурного события, в рамках которого зрители смогут увидеть, как по-разному мастера интерпретируют тему близости, поддержки и человеческих отношений.