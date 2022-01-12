«Глубина чувств, а не глубина резкости» — эти слова американского актёра и фотографа Питера Адамса можно взять эпиграфом персональной выставки Вячеслава Побединского «Неисправимый романтик».

Очень символично, что открытие фотовыставки состоялось 6 января, в день рождения автора.

Выставка проходит в Витебске в Музее истории частного коллекционирования. Вниманию зрителей представлены фотографии разных жанров.

Любимые места пригорода Витебска, улицы родного города и люди в этом городе, портреты на природе и студийные работы — это лишь малая часть снимков из личной коллекции Вячеслава Побединского.

Как открыли первую персональную выставку фотографа Вячеслава Побединского

Отбором работ и организацией выставки занималась Татьяна Лобацкая и участники фотоклуба «Старая Ратуша».

Из-за болезни Вячеслав присутствовал на открытии дистанционно.

Это первая выставка клуба в 2022 году. Позднее планируется провести несколько персональных выставок других фотографов клуба.

Вячеслав Побединский — один из создателей объединения: площадки общения и обмена опытом витебских фотолюбителей.

На открытие выставки пришло много людей

Маленький проходной зал, выделенный музеем для экспозиции, не мог вместить всех желающих.

Поэтому презентацию выставки провели в большом соседнем зале занятом другой выставкой.

Фактом признания высокого уровня работ Побединского стало присутствие на мероприятии художника Валентины Антоновны Ляхович и доктора искусствоведения, профессора Татьяны Викторовны Котович.

Они в своих выступлениях отметили высокий уровень профессионализма и собственный стиль фотографа. Валентина Антоновна подчеркнула, что хороший фотограф, как и художник умеет оставить в своей работе частицу своей души, а Татьяна Викторовна отметила, что фото автора — это маленький рассказ об увиденном сюжете.

Теплые слова в адрес автора прозвучали от руководителя Областного краеведческого музея Татьяны Старинской и заведующего Музея истории частного коллекционирования Василия Михайловича Павлючкова.

Пожелали здоровья и поблагодарили Вячеслава за качественные снимки «Футбольный клуб Витебск» и Газета «Витебский Курьер».

Коллеги Побединского и поклонницы его таланта из социальных сетей, также пожелали фотографу новых снимков и скорейшего выздоровления.

Хороший фотограф это тот, кто не показывает плохие снимки

Фотографией Вячеслав стал заниматься в школе. Тогда во многих школах были фотокружки. В в четвертом классе родители купили Славе фотоаппарат «Смена М» и это стало началом пути.

В век мобильников: щелкнул телефоном и получил изображение. А тогда фотодело было сложным процессом. Кроме умения построить кадр подобрать свет и выдержку, нужно было выбрать нужную пленку и знать всю технологию от снимка до получения конечного продукта. Всякие химические составы–проявители, закрепители, специальные лампы — целая лаборатория для получения фотографии.

Лучшие школьные события запечатлены объективом его фотоаппарата «Смена». Позднее родители купили Вячеславу фотоаппарат «Зенит Е».

И во время учебы в институте, и на работе этот фотоаппарат всегда был рядом. Было время, когда Побединский руководил фондом фотографии .Он учувствовал в создании Витебского международного фотофестиваля «ФотоКрок» и музея знаменитого фотографа Сигизмунда Юрковского.

— Вячеслав что такое хорошее фото?

— Хорошее фото — это сочетание умения и чувств. Многие начинающие фотографы считают, что если они купят хорошую камеру, то будут снимать хорошие фото. Но это не так. Ничего не получится если в голове и сердце ничего нет. Можно иметь хорошую дорогую технику и делать унылое фотоотображение, а можно на простой телефон снять шедевр. В этом есть и талант, и элемент случайности, но больше всего — это умение и образование. Профессионал отличается от любителя собственным стилем и количеством качественных работ. Фотограф — это тот, у кого большинство работ сделаны с умением и душой. Желание, трудолюбие и образование — вот три главных качества хорошего фотографа. Тогда и талант проявится. А еще очень важно общение с коллегами и совместные фотосессии. Чем мы и занимаемся в нашем фотоклубе.

— А бывает так, что снял много, а ничего не получилось?

— Если из 100 фотографий получилось 5 — это уже хороший результат))) И только имея тысячи фото можешь рассчитывать на единственные выдающиеся. Не надо торопится и удалять свои снимки. Иногда то на что не обратил внимание, оказывается в последствии находкой. У меня так было с фотографией капли на ветке. Я не сразу заметил блики и яркость в этой капле. Нашел это фото через несколько лет. Возможно — это везение, а возможно и результат кропотливой работы. Очень уважаю фотографа Владимира Вяткина. На фестивале он проводил мастер-класс и рассказал про фото жены с ребенком на фоне дождливого окна. Сам не увидел в нем ничего необычного. А студенты увидели в этом фото Мадонну с младенцем.

— У вас много женских портретов профессиональных моделей и обычных женщин. Кого легче снимать?

— Однозначно сказать нельзя. Модель умеет сниматься. Она без труда повторит нужный ракурс, но трудно найти искренность в её привычных жестах и взгляде. А это главное в хорошем фото. Слова «обычная женщина» — не совсем верны. Каждая женщина — необычна. И главное для фотографа, кроме умения найти нужный свет и выигрышный ракурс, увидеть особенность модели. Немаловажно умение создать атмосферу раскрепощения. Ну и слушать надо фотографа. А далее все технические вопросы.

— Есть такое слово в оценке фотографии «перефотошоплено». Что это?

— Фотошоп — это самый известный фоторедактор. Есть фотографы, принципиально не пользующиеся фоторедакторами, но умение ими пользоваться даёт много интересного. Особенно если увлекаешься художественной фотографией. Фотореализм — это одно, а художественное фото — это создание нужного вам акцента и характера. Нарушение баланса между умением пользоваться светом и редактором — получение искусственного или «перефотошопленного» фото. Скорее мультяшной «фотогифки». Фоторедактор — это последний штрих снимка, а не рисование отсутствующего на исходном. Но тут каждый выбирает свой стиль.

— Что вам больше нравится снимать природу или людей?

— Снимать природу — это отдых. Тут можно позволить себе все задуманное. Это пополнение энергией и расслабление. Снимать человека — интерес и страсть. Это увлекательно и интересно. Сначала знакомишься с человеком и узнаешь цель его съемки. Представляешь, как этот человек хочет себя увидеть. Свой образ многие видят в телевизоре. Иногда вот это: «хочу быть похожа на Анджелину Джоли или Бреда Пита», мешает. Но из своей практики могу вспомнить только один случай, когда клиенты были недовольны моей работой. Это была иностранная пара. Мужчина, посмотрев предложенные фотографии сказал, что ему не нравится. А что не так объяснить не мог.

— Бывает так что модель не нравится, и вы отказываетесь её снимать?

— Не помню такого. Я люблю людей, которых фотографирую. Они мои друзья. Возможно я никогда их больше не увижу, но они живут со мной через мои фотографии. А так каждое хорошее фото содержит чувства. Оно касается сердца. Иногда оно меняет и фотографа, и зрителя. Наверное, художнику легче в плане наделения изображения своими чувствами. Он безграничен в фантазиях. У фотографа все скромнее. Но умение достучатся до зрителя — главное в талантливой работе.

— У вас огромный портфель с разными объективами. А что все-таки главное — техника или чувства?

— Конечно чувство. Остальное — это возможность их точно передать. Технические параметры современной аппаратуры дают новые возможности. Это интересно и любопытно. А сегодня можно делать все, что хочешь. Есть фотографы, принципиально снимающие на пленочные фотоаппараты. Есть целая группа фотографов, снимающих на мыльницу или только снимки на Айфон. Уметь надо все и выбирать по душе.

— Вы состоявшийся мастер, а для чего вам фотоклуб?

— «Старая ратуша» — профессиональное сообщество. Общение с фотографами — это способ поделится своими наработками и узнать от коллег их «фишки». Творческая атмосфера, переросшая в дружеские отношения — это и способ релаксации. А еще очень интересно увидеть, как одно и тоже событие снято разными людьми под собственным углом зрения. Более пяти лет мы собираемся, общаемся, ездим на выездные фотосессии. У нас проходят выставки и съемки городских мероприятий. Теперь планируется серия персональных выставок. Я благодарен Татьяне Лобацкой, Геннадию Дубинину, Ольге Бураковой, Владимиру Залозному и другим нашим фотографам за то, что мы много лет профессионально росли вместе.

Газета «Витебский Курьер», Алексей Шабловский и Жанна Жалевич ,благодарны Вячеславу Побединскому за качественные и особенные снимки. Это помогает улучшить наш сайт.

Желаем Вячеславу поскорее выздороветь и вернутся к нормальной жизни.

А всех, кто хочет познакомится с творчеством Вячеслава Побединского «Музей Истории Частного коллекционирования» приглашает на его персональную выставку «Неисправимый романтик» до 15 февраля 2022 года.

Огромная благодарность Владимиру Андрейченко за фотографии.