В Витебске состоится персональная выставка фотографа Вячеслава Побединского?

6 января в 15:00 выставка Вячеслава Побединского «Неисправимый романтик» откроется в Музее истории частного коллекционирования. Это двухэтажное здание возле Амфитеатра. Вход со стороны проспекта Фрунзе.

Фотовыставка первая из серии персональных выставок участников фотоклуба «Старая ратуша» им. С.А. Юрковского. Вячеслав Побединский – один из основателей фотоклуба и активный участник объединения.

Его фотографии отличает художественный стиль с романтическими нотами.

А еще он много лет фотографирует для «Витебского Курьера» и Футбольного клуба «Витебск».