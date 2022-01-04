В Витебске состоится персональная выставка фотографа Вячеслава Побединского?

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6 января в 15:00 выставка Вячеслава Побединского «Неисправимый романтик» откроется в Музее истории частного коллекционирования. Это двухэтажное здание возле Амфитеатра. Вход со стороны проспекта Фрунзе.

В Витебске состоится персональная выставка фотографа Вячеслава Побединского?

Фотовыставка первая из серии персональных выставок участников фотоклуба «Старая ратуша» им. С.А. Юрковского. Вячеслав Побединский – один из основателей фотоклуба и активный участник объединения.

Его фотографии отличает художественный стиль с романтическими нотами.

А еще он много лет фотографирует для «Витебского Курьера» и Футбольного клуба «Витебск».

В Витебске состоится персональная выставка фотографа Вячеслава Побединского?

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