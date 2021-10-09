Выставка фотоклуба «Старая ратуша» едет в районы

Сегодня фотоклуб «Старая ратуша», имени Сигизмунда Юрковского — это более 15 человек, влюбленных в фотодело.
Татьяна Лобацкая — вдохновитель клуба, является профессиональным фотографом. Совместно с Областным музеем она организовала площадку для популяризации фотодела в Витебске.
Музей предоставил фотоклубу помещение в Ратуше, где каждую субботу в 15.00 коллектив собирается на свои заседания. Для тех кто не может прийти. проводится дистанционное обучение.
Общение, обмен знаниями, обучающие лекции от профессионалов, изучение мирового опыта и многое, многое другое — содержание учебной программы. Практические занятия клуба — это съёмка городских и районных мероприятий.
За несколько лет современные участники фотоклуба стали специалистами высокого уровня. Они откровенно делятся своими профессиональными «фишками» с новичками. Для показа своих работ фотографы регулярно организуют выставки.
7 октября с экспозиции «Ты можешь» фотоклуба «Старая ратуша» начался новый оригинальный фотопроект.
Выставка Витебских фотографов — Ольги Бураковой, Владимира Залозного, Вячеслава Побединского, Геннадия Дубинина, Александра Вышки, Валерия Нестерова и других, в стенах Ратуши будет находится месяц, а потом начнет путешествие по районным центрам.
Главная цель проекта — не только показать удачные кадры участников, но и предложить зрителю стать частью увлекательного мира фотоискусства.
Работы выставки не подписаны. Для интереса зрителям предлагается угадать автора и придумать название снимка. Завсегдатаям выставок клуба это сделать совсем не сложно.
Я, как постоянный зритель фотовыставок, сразу узнала почерк Лобацкой, Бураковой, Денисовой, Побединского и Залозного.
Две фотографии незнакомого мне автора привлекли внимание гармоничным сочетанием концепции, формы и цвета. Оказалось, что это работы почетного участника клуба Александра Вышки, по совместительству, известного Витебского художника и дизайнера.
А самой интересной мне показалась работа Игоря Гусакова: унылый пожилой человек проходит мимо старых, заклеенных газетами дверей исторического здания по улице Кирова. На стене дома граффити — это плетущиеся унылые собаки.
Многие работы участников отличаются оригинальным сюжетом, неожиданными решениями и художественной аллегорией.
Выставка «Ты можешь» будет в Ратуше до ноября. Затем поедет в тур по районным центрам Витебщины.
До июля 2022 года выставка посетит Оршу, Полоцк, Новополоцк, Городок, Горки и другие города. Планируется, что с каждым показом экспозиция будет пополняться работами местных фотографов.
Торжественное закрытие проекта состоится во время Славянского базара 2022 года.
Принять участие в фотовыставке может каждый. Проект имеет только одно ограничение — ваши работы должны быть оригинальными и в хорошем качестве.
Если вы хотите поделится своим «фотовзглядом» и принять участие в выставке, то пришлите свои фотографии на электронный адрес staraya-patusha@mail.ru.
А можно полюбоваться работами фотографов в музее и лично передать свои снимки Татьяне Лобацкой.
Телефон: 375296515254, +375292144140.
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