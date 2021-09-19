Ольга Погорелова: выставка — открытие в Художественном музее  Витебска

10 сентября в Художественном музее Витебска открылась выставка художника. Это обычное для музея событие. Но в этот раз выставка была приятным сюрпризом.
Художница выставлялась впервые!
Оказывается, и в нашем маленьком городе, где «все всех знают» есть еще неожиданные и изысканные приятности!
Ольга Погорелова со своей выставкой «Акварель. Рисунок» стала новой звездой для искусствоведов и зрителей.
Ольга Васильевна много лет учит детей в Витебской Художественной школе.
Публичность и признание не особенно её волнуют.
Хотя в международных художественных выставках она участвует с 1985 года.
Витебск заметил автора после выставки «Акватория» в апреле 2021 года. Тогда она вместе с тремя другими художницами участвовала в экспозиции акварели в Художественном музее.
Заведующий Художественного музея Богатёнок Александр Афанасьевич рассказал, что, увидев работы Ольги Погореловой Музей сразу же предложил ей персональную выставку.
А в июне 2021 года Погорелова приняла участие в международном конкурсе — ярмарке акварели WATERCOLORium в Санкт-Петербурге.
Этот престижный международный конкурс регулярно проводится в разных странах. Участников конкурса оценивает международное жюри из художников и искусствоведов — 40 имен, с разных континентов Земного геоида.
«Восход солнца» нашей художницы получил высокую оценку жюри и второе место в номинации «Эксперименты в акварели».
Легкие цвета акварели и быстрота изображений для Ольги Погореловой — это не просто любимая техника рисунка. Это стиль, страсть и любимое детище.
Вот как об этом говорит автор в своем словесном автопортрете, размещенном среди экспонатов выставки:
«Акварель — это восторг и свобода самовыражения, это для меня драйв, как для гонщика скорость, альпиниста горы или моряка океан.
Акварельная живопись прекрасна, неудержима и своенравна. Краски, смешанные с водой, не любят переделок и условных рамок.
Источником вдохновения для меня являются пленэры. Природа, воплощение с натуры — эмоционально заряжают и питают художника»
Ольга Васильевна не любит писать с фотографии. В мастерской она работает по памяти. Импульс её творчеству придают выставки, альбомы и книги.
С теплотой и благодарностью она вспоминает своих педагогов — Ивана Столярова, Алеся Мемуса и Евгения Антонова.
В прошлом художница серьёзна увлекалась иконописью. Отсюда любовь к фрескам, орнаментам и иконам. Законы их построения поражают таинственностью и глубиной. Практиковалась в древнем искусстве при росписи стен в церквях Подмосковья. Приемы этого мастерства автор использует в своих работах.
Сравнительно недавно Погорелова увлеклась портретами:
«Это быстрые, почти этюдные портреты приглашаемых натурщиков.
Среди них и студенты, и профессора, и люди из совершенно разных сфер, и даже случайные прохожие, независимо от их возраста и статуса»
На выставке представлены несколько портретов кисти художницы.
Это портреты — живые эмоции. Они как будто ускользающий взгляд близкого человека, который хочется остановить.
Акварельные этюды художницы обладают такими же быстро ускользающими невесомыми чувствами.
Вместе с тем, это профессиональные концептуальные тематические работы на основе графических линий и эффектного цветового выделения.
Притягивают взгляд зрителя и графические работы Погореловой.
Великий живописец эпохи возрождения Рафаэль говорил:
«Рисунок — главный вид искусства. Остальное проистекает из него».
А мне эти работы напомнили японскую поэзию Хокку — краткие, лаконичные и очень выразительные стихи.
Масаока Сики «Нарисован пион»
— Нарисован пион —
тушь и кисти так и остались
лежать на блюде…
А выставка в Художественном музее работает до 31 октября.
Выходной только в понедельник.
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