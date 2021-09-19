Ольга Погорелова: выставка — открытие в Художественном музее  Витебска

10 сентября в Художественном музее Витебска открылась выставка художника. Это обычное для музея событие. Но в этот раз выставка была приятным сюрпризом.

Художница выставлялась впервые!

Оказывается, и в нашем маленьком городе, где «все всех знают» есть еще неожиданные и изысканные приятности!

Ольга Погорелова со своей выставкой «Акварель. Рисунок» стала новой звездой для искусствоведов и зрителей.

Ольга Васильевна много лет учит детей в Витебской Художественной школе.

Публичность и признание не особенно её волнуют.

Хотя в международных художественных выставках она участвует с 1985 года.

Витебск заметил автора после выставки «Акватория» в апреле 2021 года. Тогда она вместе с тремя другими художницами участвовала в экспозиции акварели в Художественном музее.

Заведующий Художественного музея Богатёнок Александр Афанасьевич рассказал, что, увидев работы Ольги Погореловой Музей сразу же предложил ей персональную выставку.

А в июне 2021 года Погорелова приняла участие в международном конкурсе — ярмарке акварели WATERCOLORium в Санкт-Петербурге.

Этот престижный международный конкурс регулярно проводится в разных странах. Участников конкурса оценивает международное жюри из художников и искусствоведов — 40 имен, с разных континентов Земного геоида.

«Восход солнца» нашей художницы получил высокую оценку жюри и второе место в номинации «Эксперименты в акварели».

Легкие цвета акварели и быстрота изображений для Ольги Погореловой — это не просто любимая техника рисунка. Это стиль, страсть и любимое детище.

Вот как об этом говорит автор в своем словесном автопортрете, размещенном среди экспонатов выставки:

«Акварель — это восторг и свобода самовыражения, это для меня драйв, как для гонщика скорость, альпиниста горы или моряка океан. Акварельная живопись прекрасна, неудержима и своенравна. Краски, смешанные с водой, не любят переделок и условных рамок. Источником вдохновения для меня являются пленэры. Природа, воплощение с натуры — эмоционально заряжают и питают художника»

Ольга Васильевна не любит писать с фотографии. В мастерской она работает по памяти. Импульс её творчеству придают выставки, альбомы и книги.

С теплотой и благодарностью она вспоминает своих педагогов — Ивана Столярова, Алеся Мемуса и Евгения Антонова.

В прошлом художница серьёзна увлекалась иконописью. Отсюда любовь к фрескам, орнаментам и иконам. Законы их построения поражают таинственностью и глубиной. Практиковалась в древнем искусстве при росписи стен в церквях Подмосковья. Приемы этого мастерства автор использует в своих работах.

Сравнительно недавно Погорелова увлеклась портретами:

«Это быстрые, почти этюдные портреты приглашаемых натурщиков. Среди них и студенты, и профессора, и люди из совершенно разных сфер, и даже случайные прохожие, независимо от их возраста и статуса»

На выставке представлены несколько портретов кисти художницы.

Это портреты — живые эмоции. Они как будто ускользающий взгляд близкого человека, который хочется остановить.

Акварельные этюды художницы обладают такими же быстро ускользающими невесомыми чувствами.

Вместе с тем, это профессиональные концептуальные тематические работы на основе графических линий и эффектного цветового выделения.

Притягивают взгляд зрителя и графические работы Погореловой.

Великий живописец эпохи возрождения Рафаэль говорил:

«Рисунок — главный вид искусства. Остальное проистекает из него».

А мне эти работы напомнили японскую поэзию Хокку — краткие, лаконичные и очень выразительные стихи.

Масаока Сики «Нарисован пион»

— Нарисован пион —

тушь и кисти так и остались

лежать на блюде…

А выставка в Художественном музее работает до 31 октября.

Выходной только в понедельник.