«Просто дети в школе» — выставка на улице Суворова 

В Витебске большая часть рекламных щитов на улицах являются социальными. Они привлекают внимание к проблемам современного белорусского общества.

Огромные билборды призывают не пить, не курить в постели, не давать взяток, не делать абортов и ведаць беларускія словы: «лю-біш ма-му — лю-бі мо-ву».

С 24 сентября центр Витебска — улица Суворова превратилась в социально позитивную галерею благотворительного содержания.

На больших уличных витринах размещены фотографии шести белорусских детей жизнь которых сложилась счастливо несмотря на ограничения по здоровью.

Это просто дети, у которых любящие родители. Они растут и развиваются вместе со своими сверстниками.

У каждого из героев фотовыставки свое увлечение. Семен из Барановичей играет на гитаре, Маша из Минска рисует картины, Ангелина из Могилева поет песни на языке жестов, Кристина из Витебска много читает, Платон из Гомеля разбирается в гаджетах, а Егор из Гродно увлекается игрой в шашки.

Одни приходят в школу самостоятельно, кому-то необходим сопровождающий, ходунки или инвалидная коляска.

Главное, что они успешно учатся вместе со сверстниками. Интересы детей не ограничены только школой.

Они занимаются творчеством и принимают участие в концертах и конкурсах.

Витебск на этой выставке представила Кристина

Она учится в школе № 40 в Витебске и с большим интересом ждет каждый новый школьный день. У нее детский церебральный паралич. Девочка рассказала стихотворение «Айболит» Корнея Чуковского и сказала, что мечтает стать врачом.

«Этот фотопроект — возможность поблагодарить всех, кто идёт рука об руку с нами уже не первый год: учителей, одноклассников Кристины и их родителей, жителей Витебска. Ещё это возможность для прохожих улыбнуться и порадоваться стойкости и жизнелюбию детей!», — уверена мама Кристины Наталья. «Нам с Кристиной участие в проекте подарило положительные эмоции. Это знакомство с интересными людьми и уверенность в том, что жизнь прекрасна! Возможно, благодаря проекту легче будет разговаривать про пандусы и подъемники, про помощь друг другу, поддержку. Для родителей выставка — отличный повод объяснить своим детям, что не нужно бояться сверстников с инвалидностью: они хорошие друзья и талантливые ученики и ученицы», — убеждена Наталья.

Выставка «Просто дети в школе» проводится в рамках большого международного проекта ЮНИСЕФ.

Цель проекта — создание равных условия и отношения к меньшинству: детям, имеющим особенности развития.

Проект стартовал в 2019 году. Перед этим ЮНИСЕФ провела исследования.

Вот их результат:

«По данным исследования ЮНИСЕФ в 2019 году, можно увидеть, что в Беларуси дети с инвалидностью часто не могут найти место в обществе. 88% из них получают необходимую эмоциональную поддержку у родителей, и только 7% — у друзей и одноклассников, а 30% в возрасте 10-17 лет и вовсе испытывают чувство одиночества. Если говорить о доступности различных услуг, то и здесь есть над чем работать: 33% детей с инвалидностью недоступен безбарьерный доступ на территорию спортивных объектов, 17% — в театры, музеи и кино, у 25 % нет возможности отправиться на экскурсию и в путешествие, 5% — недоступен общественный транспорт. Главная цель кампании «Просто дети» — обеспечить возможность в полной мере реализовать право на активное участие в жизни общества».

В Беларуси ответственным за проведение акции является Министерство Здравоохранения. Финансирует Российская Федерация.

Старт проекта был в 2019 году. Первой была выставка: «Просто дети. Просто истории».

Она проводилась на площади Свободы в городе Минске. Ленточку перерезали представитель ЮНИСЕФ в Беларуси — Рашед Мустафа Сарвар, посол Росси́йской Федерации — Дмитрий Мезенцев, министр здравоохранения Республики Беларусь — Владимир Караник и другие чиновники.

Рашед Мустафа Сарвар тогда сказал:

«2019 год для нас особенный — 20 ноября весь мир отметил 30-летие Конвенции ООН о правах ребенка. Это основополагающий документ, который обязывает все государства заниматься вопросом детей. Беларусь одна из первых стран, которая ратифицировала Конвенцию. Сегодня мы запускаем кампанию и приглашаем присоединиться к нам всех граждан Беларуси, чтобы принимать людей с инвалидностью такими, какие они есть. Потому что они должны быть с нами: в том же супермаркете, в той же школе. Цель кампании — подготовить общество. Нужно подготовить население и родителей к таким детям, чтобы они могли принять их и помочь им. Дети с инвалидностью также должны участвовать в социально-экономической жизни страны».

Министр Владимир Караник пояснил:

«Мы не можем исправить какие-то генетические поломки, но мы в силах помочь ребенку адаптироваться и вести полноценный образ жизни, а семье — испытывать положительные эмоции от рождения ребенка. Рад, что совместными усилиями ежедневно проводим эту работу в центрах раннего вмешательства. Такие учреждения позволяют максимально рано выявлять детей с особенностями развития, вовремя применять все самые современные методы коррекции и давать детям шанс на долгую жизнь. Если этого не сделать, шансы на то, что он останется глубоким инвалидом, будут гораздо выше. Поэтому и создаются центры раннего вмешательства — это с одной стороны ранняя диагностика, с другой — ранняя помощь. И помощь не только ребенку, но и его родителям: объяснить, что они стали родителями особенного ребенка, и здесь нужны особенные подходы. Для этого в Минске и областных городах работают Центры помощи. В планах создание таких центов во всех городах, где проживает более 80000 человек».

Посол РФ Мезенцев же назвал сумму поддержки проектов ЮНИСЕФ в Беларуси:

«За 2017-2019 годы на программы ЮНИСЕФ в Беларуси было выделено $2,5 млн. Это не просто деньги, а внимание и помощь специалистов в поддержке инклюзивного образования детей, участие в исследовании этой гуманитарной проблемы. Более того, принято решение о выделении на 2020-2021 годы еще $2,5 млн».

Выставка будет украшать улицу до 2 октября. После чего переедет в Могилев.

Благодарим за информацию Катю Герасимович.