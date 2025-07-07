Витебск отметит день рождения Марка Шагала 7 июля

7 июля 2025 года в 17:00 в Витебске состоится традиционное праздничное мероприятие, посвящённое великому художнику Марку Шагалу. Встреча пройдёт в Доме-музее мастера на улице Покровской, 11.

Хотя Марк Шагал родился 24 июня 1887 года (по новому стилю), сам художник предпочитал отмечать день рождения именно 7 июля, называя эту дату особенно счастливой. Эту традицию поддерживает и Витебск — город, в котором он вырос и который оказал большое влияние на его творчество.

Дом-музей Шагала, открытый в 1997 году, располагается в здании, где художник провёл свои детские и юношеские годы. Здесь представлены репродукции его работ, документы, связанные с началом творческого пути, а также личные вещи, позволяющие ближе познакомиться с жизнью и мировоззрением одного из самых известных художников XX века.

В этом году музей приглашает всех желающих на праздничную программу, приуроченную к 138-летию со дня рождения Шагала. Гостей ожидает концерт под названием «С Днём Рождения, Марк!», наполненный атмосферой искусства и музыки.

Вход на мероприятие свободный, поэтому каждый житель и гость Витебска сможет прикоснуться к культурному наследию, вдохновлённому творчеством великого мастера.

Дом-музей Марка Шагала продолжает оставаться одним из главных культурных символов Витебска, объединяя почитателей его творчества из разных стран и поколений.