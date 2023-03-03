Беларуская рада культуры начала кампанию по адвокации беларуского искусства за рубежом. Первый — Шагал

Беларуская рада культуры под влиянием успехов украинцев в попытках поменять в зарубежных музеях и других культурных учреждениях трактовку искусства украинского происхождения как российского, призвала и беларусов присылать аналогичные примеры, касающиеся творцов, которые происходят из Беларуси. Сейчас начинается новый этап, пишет «Наша Нива».

В тех реакциях, которые БРК получила на свое предложение, предсказуемо преобладают упоминания о Марке Шагале.

Так, подпись к шагаловской картине «Любовники», замеченная читательницей в Музее искусства LACMA в Лос-Анджелесе, содержит упоминание о самом художнике: born in Russia. В описании же — «сказочные детали российского города через окно комнаты в Витебске». Эти определения повторяют текстовку Метрополитен-музея, к коллекции которого «Любовники» принадлежат.

Тех, кто хочет противостоять подобным подходам, Беларуская рада культуры призывает присылать в соответствующие учреждения письма с протестами и предложениями. При этом прилагается для скачивания шаблон письма, чтобы от себя, сообщества или диаспоры направить его в музей с просьбой пересмотреть подпись к произведению.

Подается и аргументация от искусствоведа Сергея Хоревского, почему Марк Шагал — беларуский художник.