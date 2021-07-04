Под крылом Шагала: «Витебская мадонна» Галины Васильевой.

Галина Степановна Васильева известна своей художественной энергией и оригинальностью. Её работы — это всегда оригинально и содержательно. Абстракционизм Васильевой мягкий и впечатляющий.

Супрематистская вызывающая угловатость «Ян» органично нивелируется её женским началом «Инь». Талантливо, как каждая настоящая женщина, она убирает резкость и острые углы добавляя легкость .

Более 30 лет Галина Васильева работает в этом стиле . Она не только активная участница проекта «Абстракт», Василия Васильева и Александра Досужева , но и автор ёмкого названия этого события в мире современно искусства .Более 20 лет выставки «Абстракта», коллекционирующие художников из разных стран, с успехом проходят в Витебске.

В феврале 2020 в Художественном музее города Витебска состоялась презентация собственного проекта «Constructio 2020» Галины Васильевой.

Это была яркая выставка – перформанс, посвящённая Малевичу и « 100-летию «Утвердителей НОВго Искусства». Она проходила параллельно с мероприятиями к юбилею сообщества.

Тогда в 2020, отвратительно — серый февраль был ярко и «резкогеометрично» раскрашен почитателями Малевичской религии и любителями современного искусства из разных стран.

Это был последний всплеск художественной жизни Витебска 2020. После, почти на год, наступило пандемийное затишье.

Весна 2021 прорвала вирусные страхи. Несколько работ художницы блеснули на очередной, состоявшейся в выставочном зале Центра Современного Искусства на Белобородова, выставке «Абстракт» .

И вот наконец-то персональная небольшая, но очень теплая и нежная экспозиция в Арт-Просторе ЦСИ на Толстого – 7.

Васильева примирила двух гениев, хотя бы в своём творчестве.

«Madonna di Vitebsk» — это посвящение Марку Шагалу и любимому Витебску.

Прозрачная графика с привкусом любви и материнства – это новая черта творчества и образа самой художницы.

«Выставка под крылом Шагала» — так ёмко назвал выставку супруги Василий Вячеславович.

Галина Степановна сказала, что ей и самой удивительно вернутся из многолетнего абстракционизма в «стиле Малевича к летающее — графическому Шагалу»:

«Графика, после 30-летнего увлечения абстракцией, стала открытием даже для меня самой. Но в жизни ничего случайного нет. Именно сейчас так сложилось. Возможно пандемия так подействовала, а возможно просто время пришло. С 2011 года у меня не было собственной мастерской. Я стала заниматься выставками витебских художников и писать этюды. Я ходила по городу и под впечатлением от увиденного делала маленькие ,картинки. примерно 10 на 15 . Вот просто мимоходом : создавала свой собственный город любви.

И незаметно город стал Шагаловским. С его летающими образами наполненными любовью и теплом. Тогда и возникла идея создать нашу Витебскую мадонну. Есть мадонна Сикстинская, Белорусская, но нет Витебской. И Витебская — равно Шагаловская мадонна. Пусть и у нас будет образ своей мадонны!

Моя выставка — это посвящение родном городу и любимому художнику витеблян у которого через неделю день рождения .Витебская мадонна — Шагаловский образ, но с моими чувствами.»

Васильева поблагодарила куратора выставки ,научного сотрудника ЦСИ Ирину Владимировну Никанорову за идею и организацию выставки.

«Очень гармонично и уютно смотрится экспозиция Галины Степановны в старинных стенах дома «Арт Прасторы». Мне кажется, что у нас получилась легкая и мелодичная история» — отметила Ирина Владимировна.

Шагал в своих картина переплетал еврейскую тору и русские сказки ,а Галина Степановна составила свой рассказ на основе шагаловских образов и иконописи наполнив авторской мягкостью и нежными солнечными цветами.

У каждого полотна хорошего художника есть эмоциональное предназначение. Одно дает энергию, другое рождает мысли и желания, третье успокаивает. От этого тяжело на душе, а от того летать хочется.

Выставка «Madonna di Vitebsk» — позитивно — успокоительная, добрая и легкая от неё светло и тепло.

Она как приглашение в талантливый семейный круг Васильевой. Муж, дети, внуки – та поддержка которая очень нужна каждому неординарному человеку. Есть такая фраза, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а несчастны по-своему. Вот пусть так одинаково и будет.

А мне очень хочется прийти еще раз.

Если вам хочется тепла и нежности, то выставка будет открыта на Толстого 7 почти два месяца.