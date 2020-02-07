Как в Витебске отпразднуют 100-летний юбилей прославившего город УНОВИСа

14 февраля 2020 года исполнится 100 лет с момента создания знаменитого художественного объединения УНОВИС, основанного в Витебске по инициативе Казимира Малевича. Специально к этой дате Центр белорусско-еврейского культурного наследия, Музей истории Витебского народного художественного училища (ВНХУ) и компания А1 реализуют проект #UNOVIS100 – масштабную программу мероприятий, связанных с историей первой школы супрематизма в мире. Об этом «Витебскому Курьеру» сообщили организаторы.

Символично, что праздничные мероприятия в Витебске пройдут в Музее истории ВНХУ (ул. Марка Шагала, 5а), который разместился в том самом особняке, где в 1918 году было создано первое учебное заведение художественного профиля на территории Беларуси. Училище здесь действовало до 1923 года, и сейчас это здание известно во всем мире как место, где было основано творческое объединение УНОВИС.

«Здание училища было передано музею в 2013 году, и мы сразу же приступили не только к созданию концепции будущей экспозиции, но и начали подготовку к 100-летию УНОВИСа. Около пяти лет шла реконструкция, и все это время параллельно велись переговоры с самыми разными музеями и организациями в Беларуси и за ее пределами о совместных проектах, была проделана большая кропотливая работа. Чуть больше года назад 9 февраля 2018 года мы приняли первых посетителей, потому что нам было важно завершить все строительные работы вовремя и подготовиться к 2020 году, чтобы праздновать юбилей УНОВИСа уже здесь – в месте, где все начиналось», – рассказал директор Музея истории Витебского народного художественного училища Андрей Духовников.

С 12 по 13 февраля в Музее истории ВНХУ состоится Международная научно-практическая конференция, где обсудят влияние УНОВИСа на мировую художественную культуру ХХ века. В Витебск впервые приедут и внучатые племянники Казимира Малевича – Ивона Малевич, Станислав и Александр Богдановы, а также правнучка Лазаря Лисицкого Валерия Лисицкая.

Для участия в конференции приглашены ведущие исследователи истории русского авангарда из Государственной Третьяковской галереи – Ирина Пронина и Игорь Смекалов, куратор русского искусства Музея Ван Аббе в Эйндховене Виллем Ян Рендерс, сотрудники Городского музея Амстердама, белорусских университетов и музеев.

Конференция завершится 14 февраля в Минске – в Национальном художественном музее Республики Беларусь. А 15 февраля там откроется первая в стране персональная выставка работ Лазаря Хидекеля – уроженца Витебска, ученика Марка Шагала и Казимира Малевича, одного из самых молодых основателей УНОВИСа. Его сын – всемирно известный архитектор и дизайнер Марк Хидекель с супругой – доктором искусствоведения Региной Хидекель – также приедут в Беларусь для участия в конференции и открытия выставки.

«УНОВИС – это национальное достояние, которое интегрирует нашу культуру в европейскую и мировую. Именно признание и прославление этих имен на Родине будет способствовать тому, что УНОВИС будет звучать в мире наравне с явлением БАУХАУС. Ровно сто лет спустя в Беларуси впервые представлена возможность увидеть вживую уникальные работы, созданные в Витебске в 1920-е годы. Специально для выставки Лазаря Хидекеля его предоставила около сотни оригинальных работ и документов УНОВИСа из своего архива.», – отметил директор Центра белорусско-еврейского культурного наследия Захар Дудинский.

Столетие УНОВИСа в Витебске отпразднуют пятичасовым перформансом «SupremШторм»: 13 февраля в концертном зале «Витебск» (пр-т Фрунзе, 1) с 19:00 до 00:01 будут выступать художники, дизайнеры, музыканты, ди-джеи, поэты, актеры, кинорежиссёры, фаерщики. В день 100-летия – утром 14 февраля в Музее истории ВНХУ пройдет церемония спецгашения художественного маркированного конверта, выпущенного РУП «Белпочта» к 100-летию объединения.

А 6 февраля специально к юбилею в Музее истории ВНХУ открылась выставка Давида Якерсона – уроженца Витебска, руководителя скульптурной мастерской училища и видного деятеля УНОВИСа. В экспозиции «Давид Якерсон. #UNOVIS100» представлены эскизы для украшения Витебска к годовщине Октябрьской революции 1918 года, супрематические композиции, гипсовые макеты витебских памятников Карлу Марксу и Карлу Либкнехту 1920 года, карандашные наброски видов города того времени. Впервые за сто лет эти работы Якерсона будут выставлены в стенах училища, где многие из них и создавались. Выставка продлится до конца марта.

«В проекте #UNOVIS100 вместе с партнерами мы стремимся к тому, чтобы как можно больше белорусов могли соприкоснуться с авангардным искусством 20-х годов прошлого века. Ведь несмотря на то, что с момента создания объединения прошло 100 лет, в этом году многие связанные с ним вещи происходят впервые. Как компания, которая видит свою миссию в поддержке национального культурного наследия, мы рады напомнить о том, что УНОВИС и его идеи родом из Беларуси. Первая выставка работ Лазаря Хидекеля в нашей стране, представительная международная конференция с участием родственников Казимира Малевича и Эля Лисицкого – все это исторические события. И мы рады, что компания А1 имеет к ним непосредственное отношение», – отметил руководитель группы по корпоративной социальной ответственности компании A1 Виктор Поздняков.

По инициативе компании А1 в рамках проекта #UNOVIS100 документальный фильм «УНОВИС» режиссера Евгения Сетько, который снимали в Витебске, до конца 2020 года можно бесплатно посмотреть на видеосервисе VOKA. Для этого необходимо только зарегистрироваться там по номеру мобильного телефона.

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