Кожаные диваны в Центре мебели КАМЕЛОТ

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В поисках дивана, который станет сердцем вашей гостиной, можно изучить сотни каталогов. Но чтобы найти мягкую мебель, сочетающую безукоризненный стиль, роскошь, добротность, комфорт и долговечность, оцените диваны из кожи. Их отличает изысканный вид, но главное — практичность, что и делает их популярными среди ценителей роскоши, удобства, качества.

4 причины выбрать кожаные диваны

Мебель с кожаной обивкой часто становится маркером статуса владельца. Покупка требует вложений, потому здесь важно изучить все досконально: от производителя до выделки кожи и прочности каркаса. За что ценят диваны из кожи:

  1. Материал и долговечность. Натуральная кожа — это высокая износостойкость. В отличие от тканевых обивок, кожа меньше подвержена появлению пятен, царапин и потертостей. При надлежащем уходе диван будет служить десятилетиями, не меняя вид.
  2. Легкость в уходе. Легко очистить от пыли и грязи, протерев влажной тряпкой. Не впитает запахи и жидкости, что актуально в семьях с детьми и животными.
  3. Эстетика и статус. Кожаные диваны выглядят стильно, добротно, дорого. Они добавят интерьеру изысканность, достаток, создавая атмосферу уюта и роскоши.
  4. Комфорт. Наполнение современных моделей обеспечивает удобство при использовании. К тому же кожа со временем становится мягче и приятнее на ощупь.

Полезная информация о кожаных диванах

Есть несколько нюансов, которые стоит знать еще до покупки. Они пригодятся при поиске и выборе модели:

  • Кожа бывает натуральной, при этом молочный, или полнотелая кожа относится к более прочной и престижной. Но есть и искусственные аналоги — экокожа и кожезаменитель. Их цена ниже, но проиграете в качестве: срок службы меньше.
  • При покупке учитывают стиль интерьера, размеры комнаты и дополнительные опции: встроенные ящики, конструкции с раскладным механизмом и прочее.
  • Уход за кожей легкий, но нужно соблюдать ряд правил. Запаситесь специализированными средствами по уходу за кожей, установите диван подальше от прямых солнечных лучей и осторожнее с острыми предметами.

Где купить?

Кожаный диван — это инвестиция в стиль, качество и престиж вашего дома. В поисках разнообразных моделей обратите внимание на кожаные диваны в каталоге Мебельного Центра «КАМЕЛОТ» https://camelotmebel.by/catalog/myagkaya-mebel/divany/kozhanye-divany/. Здесь вы найдете разные версии: классические, современные, минимализм или ретро-стиль. В центре есть мягкая мебель таких фабрик, как BRIOLI, ZoHAR, Legend of Chesterfield и другие. Это гарантия высокого качества и надежности любой покупки.

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