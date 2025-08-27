В Полоцке оперативно потушили пожар в торговом центре

Пожар
Автор Опубликовано

Сегодня утром, в 7:10, в торговом центре на улице Октябрьской в Полоцке сработала система передачи извещений «Молния», зафиксировавшая пожар, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в одном из павильонов на первом этаже. Персонал торгового центра пытался самостоятельно справиться с огнем, используя огнетушители и внутренний пожарный водопровод.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Эвакуация посетителей не потребовалась, пострадавших нет.

На месте происшествия работало четыре единицы пожарной техники. В результате пожара повреждены стены, потолочные перекрытия и имущество павильона. Причина возгорания устанавливается.

В Витебске горел магазин одежды для всей семьи Dias

пожар
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий
Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2025 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.