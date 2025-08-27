В Полоцке оперативно потушили пожар в торговом центре

Сегодня утром, в 7:10, в торговом центре на улице Октябрьской в Полоцке сработала система передачи извещений «Молния», зафиксировавшая пожар, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в одном из павильонов на первом этаже. Персонал торгового центра пытался самостоятельно справиться с огнем, используя огнетушители и внутренний пожарный водопровод.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Эвакуация посетителей не потребовалась, пострадавших нет.

На месте происшествия работало четыре единицы пожарной техники. В результате пожара повреждены стены, потолочные перекрытия и имущество павильона. Причина возгорания устанавливается.