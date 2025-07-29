В Верхнедвинском районе в результате пожара погиб мужчина

Пожар
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28 июля, в деревне Мартиново Верхнедвинского района произошёл трагический пожар, унёсший жизнь местного жителя. Информация об инциденте поступила в районный отдел по чрезвычайным ситуациям в 2:47 ночи, сообщило Витебское областное управление МЧС.

К моменту прибытия спасателей огнём были охвачены жилой дом и расположенный рядом сарай. Пламя распространилось быстро, и здание частично обрушилось. При проведении разборки конструкций и проливке очагов возгорания на кухне под завалами было обнаружено тело мужчины — предполагается, что он был один в доме на момент пожара.

В результате пожара полностью уничтожены кровля и потолочные перекрытия, серьёзно повреждены стены и всё имущество внутри дома. Также пострадала крыша надворной постройки.

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пожар
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