Пожар в ТЦ «Беларусь»: власти годами знали о нарушениях, но не закрывали опасный объект

В деятельности сгоревшего витебского торгового центра «Беларусь» уже выявлен целый ряд нарушений. Об этом сообщил руководитель администрации президента Дмитрий Крутой по итогам заседания штаба в облисполкоме. По его словам, торговый центр, скорее всего, не будут восстанавливать — здание планируют снести.

Кроме того, Крутой отметил, что возбужденное по факту пожара уголовное дело может быть переквалифицировано.

«Пока Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье, связанной с нарушением правил пожарной безопасности. Но работа экспертов-криминалистов только началась. По мере готовности экспертиз возможна переквалификация этого уголовного дела в более серьезные статьи Уголовного кодекса, потому что начинают вскрываться определенные подробности, связанные, например, с той же системой электроснабжения этого объекта, с многочисленными неузаконенными перепланировками магазинов, где работали арендаторы, с нарушениями финансово-экономической деятельности субъекта и рядом других направлений. Все ведомства сейчас распределили работу по своим блокам, закреплены эксперты и республиканского уровня, и уровня Витебской области. Людей хватает, людей достаточно, поэтому я думаю, что расследование будет проведено быстро. Учитывая, что у собственника в Витебске находится еще ряд объектов, они будут тоже подвергнуты тщательной проверке и ревизии», — сказал он, передает БелТА.

Чиновник напомнил, что возникший пожар не был первым ЧП в этом торговом центре: ещё в 2020 году в здании уже вспыхнуло пламя, но необходимые выводы тогда так и не были сделаны. По его словам, ситуация недопустима, поскольку на протяжении ряда лет, особенно после того случая с возгоранием холодильного оборудования в 2020-м (хоть и без таких серьёзных последствий), собственник ТЦ не предпринял достаточных мер для устранения выявленных нарушений в работе пожарной системы и датчиков.

Очевидно, что, несмотря на получаемую прибыль, руководство не проявило должной инициативы в исполнении предписаний надзорных органов. При этом, как отметил он, профильные службы — пожарная инспекция, государственный электрический надзор и санитарно-эпидемиологические структуры — своевременно выявляли все недочёты. Однако именно из-за пренебрежения мерами безопасности и накопившихся мелких проблем в итоге и произошёл столь крупный пожар. Он также подчеркнул, что соответствующая оценка будет дана и должностным лицам.

Таким образом, торговый центр продолжал работу по сути при полном попустительстве надзорных органов, включая МЧС и местные власти, которые, зная о выявленных нарушениях и уже случавшихся пожарах, так и не приняли должных мер, вплоть до закрытия заведомо небезопасного объекта. Пока остаётся вопросом, окажутся ли среди задержанных представители органов власти и МЧС — это покажет время.

Стоит добавить, что по делу уже есть задержанные. По информации пресс-службы МВД, министр внутренних дел Иван Кубраков посетил Первомайский РОВД, где удерживаются лица, подозреваемые в нарушении правил пожарной безопасности.

Напомним, что пожар в ТЦ «Беларусь» случился 13 декабря. В результате пострадало 20 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 304 УК, предусматривающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее значительный ущерб по неосторожности. Предварительные выводы о случившемся должны быть представлены к 20 декабря.

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