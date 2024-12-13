В Витебске горел торговый центр «Беларусь». 12 человек — в больнице, двое — в реанимации

Витебская область
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13 декабря 2024 года в Витебске произошёл пожар в торговом центре «Беларусь» на улице Генерала Белобородова. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, возгорание началось на первом этаже здания. Сотрудники МЧС спасли 10 человек, ещё 215 были эвакуированы.

В результате пожара пострадали 15 человек. По информации начальника главного управления по здравоохранению Витебской области Михаила Вишневецкого, 12 человек госпитализированы, из них двое находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь.

В Витебске горел торговый центр «Беларусь». 12 человек — в больнице, двое — в реанимации

Причины возгорания пока не установлены. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, ведётся расследование обстоятельств случившегося.

Площадь пожара составила около 2 000 квадратных метров. В ходе ликвидации возгорания пострадали два сотрудника МЧС, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Министерство здравоохранения направило специалистов республиканского уровня в Витебск для оказания консультативной и медицинской помощи пострадавшим. Медики проводят все необходимые лечебные и диагностические мероприятия для стабилизации состояния пациентов.

Пожар в торговом центре «Беларусь» стал серьёзным происшествием для города. Власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности и следить за обновлениями официальной информации.

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МЧС пожар
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