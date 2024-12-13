В Витебской области начали работать камеры для контроля нарушений правил остановки и стоянки

Авто
Автор Опубликовано

В Витебске установлены видеокамеры, которые автоматически фиксируют нарушения правил остановки и стоянки в местах с повышенным уровнем опасности. Подобный способ контроля теперь применяется не только в областном центре, но и в Орше.

За несоблюдение данных правил предусмотрен штраф в размере одной базовой величины. Если нарушение совершено грузовым автомобилем, автобусом, самоходной техникой или с использованием прицепа, сумма штрафа увеличивается до пяти базовых величин.

Почему не надо гасить скорость перед камерами фотофиксации? 10 простых советов от опытного водителя

авто датчики скорости камера
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2024 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.