В Лидском районе горел пассажирский поезд, обошлось без пострадавших

Сегодня на перегоне «Гуды-Бастуны» возле деревни Жирмуны Лидского района произошло ЧП – загорелся головной вагон дизель-поезда. Огонь значительно повредил локомотив и первый вагон состава.

На момент инцидента в поезде находились 15 пассажиров. К счастью, они успели самостоятельно покинуть вагоны, и никто не пострадал.

«30 ноября 2024 года в 20.42 на перегоне Гуды-Бастуны произошло возгорание в машинном отделении дизель-поезда №6066 Лида-Беняконе отправлением из Лиды в 20.22. На момент произошедшего в поезде находилось 15 человек. Пассажиры поезда эвакуированы, никто из них не пострадал», — сообщили в МЧС.

Сейчас на месте работает бригада МЧС.

Белорусской железной дорогой принимаются меры по доставке пассажиров к месту назначения.

Проводится расследование по факту пожара.

На видео и фото заметно, что мощно искрится электропроводка.

Судя по видео, горел дизель-поезд серии ДР1, устаревший поезд производства Рижского вагоностроительного завода. На Белорусской железной дороге эти поезда эксплуатируются с 1969 года.