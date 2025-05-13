В Чашникском районе мужчина получил смертельные ожоги при попытке потушить пожар в собственном гараже

Пожар
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12 мая в посёлке Красное Утро Чашникского района произошёл пожар в частном гараже. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 12:28. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС.

По прибытии спасатели обнаружили охваченный огнём гараж, внутри которого находился автомобиль Ford Sierra 1989 года выпуска. На момент начала пожара владелец находился внутри. Ему удалось самостоятельно покинуть горящее помещение, однако он получил серьёзные ожоги.

Пострадавшего осмотрели медики скорой помощи и госпитализировали в реанимационное отделение Новолукомльской центральной районной больницы. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от полученных травм.

В результате пожара полностью уничтожен автомобиль, значительно повреждена крыша гаража, а также всё имущество, находившееся внутри. Кроме того, огонь частично повредил кровлю соседнего гаража.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Как сообщили в пресс-службе Витебского областного управления МЧС, проводится проверка причин возгорания.

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пожар
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