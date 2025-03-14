Пожар на производстве тротуарной плитки в Витебске: спасатели ликвидировали возгорание

13 марта в 15:54 экстренные службы Витебска получили сообщение о возгорании на одном из производственных объектов, расположенных в Мазуринском проезде. По прибытии пожарных расчетов было установлено, что пламя охватило кровлю двухэтажного здания, где располагалось предприятие по изготовлению тротуарной плитки.

На момент происшествия внутри никого не было, что позволило избежать жертв и пострадавших. Однако огонь успел нанести серьезный ущерб: кровля здания полностью уничтожена, а внутренняя часть помещения также пострадала от пожара.

Благодаря слаженной работе спасателей удалось не допустить распространения огня на соседние здания. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания. Точные обстоятельства случившегося пока остаются неизвестными, сообщает пресс-служба МЧС.