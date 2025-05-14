В Новополоцке пожарные спасли 12-летнюю девочку из задымленной квартиры

Вечером 10 мая в Новополоцке произошёл пожар в многоэтажном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в 18:41 на экстренную линию «112». Очевидцы сообщили, что горит квартира на девятом этаже дома по улице Дружбы.

На место оперативно прибыла команда спасателей МЧС. Дверь в квартиру была плотно заперта изнутри, что затруднило доступ внутрь. С помощью специального аварийно-спасательного оборудования сотрудники МЧС вскрыли вход и вошли в помещение.

Внутри квартира была сильно задымлена. На балконе спасатели обнаружили 12-летнюю девочку — как выяснилось, сестру хозяина квартиры. Ребёнку оперативно надели спасательную маску и вынесли на свежий воздух, где передали в руки медиков. Девочку госпитализировали после осмотра бригадой скорой помощи.

Согласно предварительным данным, в квартире проживает мужчина 1993 года рождения вместе со своей младшей сестрой. В момент возникновения пожара он вышел в магазин, а девочка оставалась дома одна.

В результате пожара поврежден диван и имущество в комнате, закопчены стены и потолок. Точная причина возгорания устанавливается специалистами.