Оплатить проезд QR-кодом теперь можно и в Витебске

С 25 февраля 2020 г. в городском электротранспорте появилась возможность безналичной оплаты проезда через мобильное приложение «Оплати». Изначально такая услуга будет доступна на маршруте троллейбуса №12.

Технология продажи и проверки билетов в электронном виде доступна в Витебске. Теперь жители и гости областного центра смогут купить билет для проезда в общественном транспорте с помощью смартфона. Мобильный платежный сервис Оплати™ предоставляет возможность мгновенно рассчитаться за билет прямо в салоне, используя только QR-код. Опытно-промышленная эксплуатация системы 25 февраля началась в автобусах, а также на нескольких троллейбусных маршрутах города.

Оплатить поезд будет возможно при помощи приложения, которое можно установить на смартфон под управлением Android или iOS. После установки приложения и регистрации в нем с помощью личного номера из паспорта, необходимо будет пополнить кошелек с банковской карты или другим способом.

«Областной центр стал первым городом страны, где мы тиражировали систему продажи и проверки билетов в электронном виде сразу на двух видах общественного транспорта – автобусы и троллейбусы, – отметила исполнительный директор ОАО «Белинвестбанк» Татьяна Казаченок. – Мобильный платежный сервис Оплати™ дает возможность приобретения билетов просто и удобно. Для этого не нужны никакие специальные дорогостоящие приспособления, например, такие как валидаторы. Для покупки билета достаточно только наклейки с QR-кодом в транспортном средстве и смартфона. Причем вам не придется пробираться сквозь весь салон, камера на телефоне считывает QR-код с расстояния до двух метров. Воспользоваться инновационной системой оплаты проезда сможет любой житель Беларуси не зависимо от того, клиентом какого банка он является».

Чтобы купить билет, пассажир наводит сканер в приложении Оплати™ на своем мобильном устройстве наQR-код, размещенный в салоне автобуса. Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. В нем указывается вся необходимая информация: номер билета и транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, а также стоимость проездного документа.

Проверка такого билета кондуктором осуществляется также быстро. Пассажир через приложение Оплати™ сканирует QR-код контролера, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом «Оплачен». Если билет недействителен, появится соответствующая надпись.

Витебск стал третьим городом страны, где приобрести билет на общественный транспорт можно с помощью QR-кода. Троллейбусы, оборудованные соответствующей системой, выехали 25 февраля по маршруту № 12. Инновационную технологию оплаты проезда можно опробовать и на 45-м автобусе. Всего данной системой в городе пока оборудованы пять единиц техники (два автобуса и три троллейбуса). Но уже в ближайшее время она начнет активно тиражироваться на всем автотранспорте города.

«Транспорт в нашей стране датируется государством, поэтому эффективные решения для оплаты и контроля проезда – это еще и социальная ответственность бизнеса, – отметил Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам компании LWO. – Мы видим интерес не только со стороны пассажиров, которые легко и удобно могут купить билет, но и транспортников. Автопарки уже оценили простоту расчетов и существенную выгоду от такой автоматизации».

Напомним, данная технология оплаты проезда была внедрена 6 февраля в Борисове, а 10 февраля – в Гомеле. На минувшей неделе в Борисове началось распространение системы по всем городским маршрутам. Уже сегодня приобрести билет в салоне с помощью смартфона всего в один клик можно в 10 автобусах города. К концу февраля их будет уже 20. В самой ближайшей перспективе технология продажи и проверки билетов в электронном виде появится в Могилеве, Гродно и Бресте, а также в Пинске и Молодечно.

Данный проект реализуется компаниями LWO и Белинвестбанк.

Витебский горисполком ищет инвесторов для строительства магазинов в Тулово

Вспышка коронавируса в Италии парализовала сообщение на севере страны

Ремонт перил и входных дверей в подъездах будут оплачивать жильцы

В Беларуси впервые задержали Свидетеля Иеговы по запросу российских властей. Он находится в СИЗО Витебска и просит убежища