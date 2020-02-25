Витебский горисполком ищет инвесторов для строительства магазинов в Тулово

Управление торговли Витебского горисполкома приглашает инвесторов для строительства торговых объектов в микрорайоне «Тулово».

Необходимость строительства возникла в связи с поступающими обращениями граждан по вопросу отсутствия магазинов шаговой доступности в микрорайоне «Тулово».

Градостроительный «Детальный план усадебной застройки «Тулово» в г. Витебске» предусматривает свободные земельные участки под строительство магазинов.

В случае заинтересованности инвесторов в строительстве торгового объекта в данном районе предлагаем письменно обращаться в Витебский городской исполнительный комитет.

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