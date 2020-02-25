Новая сеть недорогих дискаунтеров «Грошык» приходит в регионы Беларуси. Она потеснит «Евроопт», «Светофор» и «Виталюр»

Торговая сеть начнет свое развитие с районных центров. Ритейлер рассчитывает охватить региональные города с населением около 50 тысяч человек. После этого «Грошык» может прийти в Минск и областные центры. Первый дискаунтер откроется 25 февраля в Слониме на улице Брестской, 42А. Новый ритейлер планирует потеснить российские сети «Светофор» и «Доброцен». Сеть, естественно, появилось не на пустом месте. У истоков компании стоят белорусские бизнесмены c опытом работы в ритейле.



Новый ритейлер позиционирует себя как «жесткий» дискаунтер. То есть на полках обещают товары по низким ценам. Этого планируется достигать за счет сокращения издержек. Магазины будут иметь ограниченный ассортимент, простое оборудование и молое количество персонала. Торговые залы будут оформлять в стиле минимализма. Магазин в Слониме станет пилотным, пишет TUT.BY.

«Формат „жестких“ дискаунтеров сейчас распространен в Европе. За счет внутренней экономии цены на товары могут быть гораздо ниже, чем в обычных магазинах. Такой же будет и наша стратегия. При этом мы постараемся избежать ошибок других сетей и не забывать о комфорте для покупателя. Низкие цены не отменяют создание хотя бы минимального уюта — это вопрос подхода и заботы о людях», — отмечают в торговой сети «Грошык».

«Грошык» в Слониме предложит всего около 2000 наименований товаров. Помимо секций бакалеи и напитков, в дискаунтере будут молочная и мясная продукция.

«Ориентиром для нас выступают известные западные сети. А с белорусскими дискаунтерами мы будем сильно конкурировать по цене и внимательно следить за качеством предлагаемых продуктов», — замечают в «Грошыке».



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