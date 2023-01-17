К сети «Санта» отойдут 84 торговых объекта «Виталюр»

В конце 2022 года стало известно, что «Виталюр» передаст свои магазины в аренду сети «Санта». Это делается для того, чтобы «Виталюр» смог погасить задолженность перед кредиторами.

По словам пресс-секретаря группы компаний SANTA Елены Бабкиной, по мере готовности магазины будут открываться с полной загрузкой ассортиментом. «Санта Ритейл» прилагает максимальные усилия, чтобы скорее запустить их в работу, сохраняя действующий персонал каждого из торговых объектов.

Завершение сделки о передаче своих магазинов ретейлеру «Санта» ожидается в конце января, после чего «Санте» перейдут 84 магазина «Виталюр».