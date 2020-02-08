В Витебске открылся новый магазин Доброном на углу проспекта Победы и улицы Чкалова

Вчера без всякого ажиотажа и помпы, «без шума и пыли», в свежепостроенном оптимистично-оранжевом трехэтажном здании торгово-досугового центра, что на углу проспекта Победы и улицы Чкалова, официально открылся новый магазин «Доброном». По информации сайта торговой сети, это четвертый магазин в Витебске.

В магазин все идут, не церемонясь, со стороны автобусной остановки, по склону, потому что так удобней.

Засеянный осенью газон жалко. Как обычно дорожки у нас делаются «чтобы красиво». А «чтобы удобно» люди протопчут и сами. Без забора в будущем, явно, не обойтись.

Парковка возле магазина маленькая и давно занята.

Жители Югов не страдают от отсутствия подобных ТДЦ. Очереди на открытии не было. В дверях не было сутолоки. На кассах ажиотажа тоже не заметно. Опять же, ничего бесплатного и не давали. Все чинно.

Цены не удивили. Акция «Черррная пятница» по понедельник.

На втором этаже планируются офисные помещения, на третьем — спортзал. Направления как у всех – Пилатес, Зумба, Стретчинг. Есть вакансия тренера.

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