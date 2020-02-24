Территория Витебской области расширится

Территория Витебской области увеличится на 1160 га. Нормализации подверглось 30% границ районов. Наибольшее убытие – в Лиозненском (1900 га), прибавка – в Витебском (1358 га).

По словам начальника управления землеустройства облисполкома Игоря Левенкова, в 2015 году по поручению правительства было завершено создание земельно-информационной системы (ЗИС) во всех районах страны.

В результате, впервые в истории Беларуси, создана цифровая планово-картографическая основа. Был проведен анализ результатов ЗИС, который показал, что полученные данные отличаются от земельно-учетных. Предполагается, что причиной является несоответствие расположения фактических и юридических границ, сохраненных на топографических картах прежних лет и в материалах регистрации районов и сельсоветов. Было выяснено, что за последние 50 лет есть неточности в месторасположении границ из-за проведения мелиорации, дорожного строительства, природных и других факторов.

По итогам выполненных работ границы Витебской области и районов совмещены с долговременными и опознаваемыми объектами: дорогами, реками, каналами. Оформленные «Витебскгипроземом» материалы согласованы с райисполкомами, Могилевским, Минским и Гродненским облисполкомами.

Нормализации подверглось 30% границ районов. Наибольшее убытие – в Лиозненском (1900 га), прибавка – в Витебском (1358 га).

Все изменения согласованы и утверждены местными органами власти. Соответствующее решение областного Совета депутатов направлено в Совмин для подготовки нормативного акта, который представят на рассмотрение главы государства, передают Витебские вести.

Облсовет также утвердил решение о передаче из Туловского в Бабиничский сельсовет Витебского района части территории. Как отметил председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев, это вызвано коллективным обращением жителей поселка Витьба. Люди просили передать в Бабиничский сельсовет местное кладбище, чтобы оперативнее решать ритуальные вопросы и поддерживать порядок.

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