Первым заместителем министра внутренних дел назначен Геннадий Казакевич

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил первым заместителем министра внутренних дел — начальником криминальной милиции полковника милиции Казакевича Геннадия Аркадьевича, передает БелТА.

До этого он руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси.

Напомним, что ранее эту должность занимал генерал-майор милиции Иван Подгурский. 30 января он был освобожден от должности.

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