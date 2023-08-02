В Беларуси ночью 5 августа могут не работать банковские карточки

Беларусь
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В ночь на 5 августа с 01:00 до 04:30 будут проводиться плановые технологические работы на аппаратно-программном комплексе ОАО «Банковский процессинговый центр».

В это время возможны перерывы в обслуживании держателей карточек, осуществляющих оплату товаров или услуг посредством сети Интернет, а также некоторых сервисов, предоставляемых банками посредством систем дистанционного банковского обслуживания, подключенным к ОАО «Банковский процессинговый центр.

При этом комплекс обработки авторизационных запросов в режиме реального времени Центра в это время будет работать в штатном режиме и обслуживание клиентов в других устройствах будет производиться без ограничений.

В четырех коммерческих банках сбои: не работают банкоматы и карточки, проблемы с приложениями

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