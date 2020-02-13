Изменятся границы всех областей Беларуси, соприкасающихся с Россией: Витебской, Могилевской и Гомельской



Границы Витебской, Могилевской и Гомельской областей будут изменены, сообщил сегодня председатель Госкомимущества Андрей Гаев на заседании коллегии комитета, передает БЕЛТА.

«Указом главы государства в отношении Гродненской, Брестской и Минской областей 1 декабря 2019 года завершены все мероприятия, связанные с оптимизацией административно-территориального устройства. Теперь точно понятно, к чему привязывается административная граница. В отношении оставшихся областей предусматривается завершение работ в текущем году», — рассказал Андрей Гаев.

Председатель Госкомимущества обратил внимание, что границы административно-территориальных единиц Беларуси устанавливались в 50-е годы прошлого века по имевшимся в то время планово-картографическим материалам. Поэтому проводится их актуализация.

«Практика показала, что около 40% протяженности границы любого района нуждается в опознавании на местности, поскольку они проходят посередине лесных массивов, полей, и сложно сказать, где заканчивается один район и начинается второй», — пояснил он.

Как рассказал Андрей Гаев, у физлиц после корректировки границ не возникало проблемных вопросов, так как изначально при рассмотрении материалов проводились опросы населения, материалы рассматривались областными и районными Советами депутатов. Наоборот, удалось решить несколько проблемных ситуаций, например в Лидском районе и Жодино.

«Несколько домов были включены в границы города, что позволило решить многие вопросы, возникавшие у людей с регистрацией, медобслуживанием и так далее», — привел пример председатель Госкомимущества.

В 2019 году был принят указ «Об административно-территориальном устройстве Брестской, Гродненской и Минской областей», который предусматривал оптимизацию 33% границ административных районов этих областей.

Напомним, в ноябре 2019 года Витебский областной исполнительный комитет изучал общественное мнение по вопросу нормализации и установления границ Витебской области и районов Витебской области. Неужели общественное мнение потребовало изменения границ?

У жителей Витебской области спрашивают мнение по вопросу границ области и районов