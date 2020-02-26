Лобовое столкновение двух «Ситроенов» унесло жизнь 24-летней жительницы Витебской области

Сегодня, 26 февраля, около 10 часов утра на автодороге «Полоцк-Глубокое-гр. Литовской Республики» в районе д. Большая Страча столкнулись два легковых «Ситроена».

По предварительной информации, 24-летняя жительница Витебской области, управляя «Ситроен Ксара Пикассо», на закруглении дороги влево не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной «Ситроен С5» под управлением 48-летнего жителя Островца.

В результате ДТП девушка-водитель погибла на месте происшествия. Водитель «Ситроена С5» не пострадал, пассажирка доставлена в больницу.

На место аварии выезжали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, медработники.

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