В Витебской области недоплачивали бюджетникам — КГК

Комитет государственного контроля по Витебской области выявил факты нарушений в начислении заработных плат работникам бюджетной сферы. Об этом сообщил начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК региона Александр Каминский.
КГК по Витебской области были выявлены факты недоплаты положенных работникам денег. Так, в Миорском районе 42 педагогам необоснованно занизили зарплаты за январь. Общая сумма недоплаты составила более Br2 тыс. Недополученные деньги им возвращены.
С 1 января в Беларуси установлен новый порядок оплаты труда. Госконтроль провел мониторинг соблюдения законодательства по выплате заработной платы в бюджетных учреждениях. Для этого была организована горячая линия.
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