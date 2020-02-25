В Витебской области недоплачивали бюджетникам — КГК

Комитет государственного контроля по Витебской области выявил факты нарушений в начислении заработных плат работникам бюджетной сферы. Об этом сообщил начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК региона Александр Каминский.

КГК по Витебской области были выявлены факты недоплаты положенных работникам денег. Так, в Миорском районе 42 педагогам необоснованно занизили зарплаты за январь. Общая сумма недоплаты составила более Br2 тыс. Недополученные деньги им возвращены.

С 1 января в Беларуси установлен новый порядок оплаты труда. Госконтроль провел мониторинг соблюдения законодательства по выплате заработной платы в бюджетных учреждениях. Для этого была организована горячая линия.

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