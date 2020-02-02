Работникам агропредприятия в Браславском районе недоплатили более 90 тыс долларов зарплаты

Директор сельскохозяйственного предприятия в Браславском районе необоснованно занижал работникам зарплату, чтобы скрыть задолженности по ее выплате и избежать привлечения к ответственности. Данный факт выявили сотрудники Новополоцкого межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области при проверке организации, сообщили в КГК.

Речь о предприятии по разведению крупного рогатого скота и выращиванию зерновых культур. Выяснилось, что в 2016-2018 годах директор поручил бухгалтерам внести недостоверные сведения в документы о начислении заработной платы работникам организации. Как выяснилось в результате проверки, зарплату сотрудникам необоснованно занижали, причем начисленные суммы были ниже минимальной месячной заработной платы, установленной правительством, сообщает Белта, ссылаясь на информацию КГК.

В результате 150 работникам сельхозпредприятия недоплатили зарплату на общую сумму более Br180 тыс.

За превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, прокуратура Новополоцка в отношении директора сельхозпредприятия возбудила уголовное дело по ч.3 ст.426 УК.

Средняя зарплата в Витебской области составила 1030 рублей. А что в реальности?

Витебчанин выстрелил в супругу и сбежал, его искали все наряды городской милиции. Видео задержания

КГК: почти половину домов в Витебской области возводили с переносом сроков сдачи